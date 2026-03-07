Sheinbaum pide 'cabeza fría' ante dichos del presidente de EU

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió mantener la “cabeza fría” ante las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al país de ser el epicentro de la violencia relacionada con los cárteles del hemisferio.

Previo a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 296, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue consultada sobre las declaraciones del Mandatario estadounidense en la Cumbre del Escudo de las Américas.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump

El lunes lo vemos

Lo vemos el lunes, el lunes. Cabeza fría”, respondió la Jefa del Ejecutivo.

En la reunión de la Cumbre del Escudo de las Américas, Donald Trump pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum, “dejarlo erradicarlos’. Como parte de la narrativa del Presidente estadounidense insistió en que los “cárteles mexicanos impulsan y orquestan mucho del derrame de sangre y caos en el hemisferio”.

Donald Trump con los líderes de 17 países de América REUTERS

Cooperación sin intervención

El Presidente Donald Trump también hizo una referencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum a quien describió como una “muy buena persona” con una “voz hermosa”.

La postura de la relación con Estados Unidos del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum es de cooperación sin intervención.

El Gobierno federal sostiene que la relación bilateral en materia de seguridad se basa en dos principios centrales: respeto a la soberanía y cooperación. En múltiples ocasiones la Presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido que cualquier acción contra organizaciones criminales debe realizarse con coordinación entre ambos países, intercambio de inteligencia y respeto a las instituciones mexicanas, sin aceptar intervenciones unilaterales en territorio mexicano.

*bb