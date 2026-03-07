Muere joven tras caer de un juego mecánico en la Feria de las Flores de Puebla

Lo que debía ser una noche de diversión en la 87 Feria de las Flores de Huauchinango, Puebla, terminó en tragedia. Un joven de aproximadamente 25 años perdió la vida tras caer desde una altura cercana a los 45 metros mientras se encontraba en el juego mecánico conocido como Vortec.

El incidente ocurrió la noche del viernes 6 de marzo, cuando el número de emergencias 911 recibió múltiples llamadas alertando sobre un hombre inconsciente en la zona de juegos del recinto ferial. Testigos y comerciantes solicitaron la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia, lo que permitió que paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja arribaran pocos minutos después.

Autoridades municipales confirmaron la muerte y señalaron que la empresa concesionaria de los juegos mecánicos deberá asumir responsabilidades legales. Especial

La caída desde el juego “Vortec”

De acuerdo con los presentes, el joven se encontraba en una de las cabinas del juego, diseñadas para cuatro personas y aseguradas mediante hombreras de seguridad. El mecanismo, que gira en un radio de 360 grados a gran velocidad a manera de péndulo, se convirtió en escenario de la tragedia cuando el sistema de sujeción falló y el hombre salió proyectado al vacío.

Durante la caída, el joven se golpeó la cabeza contra estructuras de otros juegos mecánicos antes de impactar contra el suelo. Aunque los paramédicos brindaron asistencia prehospitalaria, las lesiones resultaron fatales y el hombre murió casi de inmediato.

Autoridades municipales confirmaron la muerte y señalaron que la empresa concesionaria de los juegos mecánicos deberá asumir responsabilidades legales. Especial

Reacción de las autoridades

Elementos de la Policía Municipal de Huauchinango procedieron a evacuar toda el área de juegos mecánicos para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada del levantamiento del cuerpo. El resto de la feria continuó abierta al público, aunque la zona del accidente quedó restringida.

El Ayuntamiento de Huauchinango confirmó la muerte del joven y aseguró que la empresa concesionaria responsable de la operación de los juegos mecánicos asumirá las responsabilidades correspondientes. En un comunicado oficial, se informó que la compañía cuenta con las pólizas de seguro y coberturas exigidas por la ley para este tipo de actividades.

Autoridades municipales confirmaron la muerte y señalaron que la empresa concesionaria de los juegos mecánicos deberá asumir responsabilidades legales. Especial

El gobierno municipal expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y garantizó que dará seguimiento a las investigaciones que realicen tanto Protección Civil como la Fiscalía General del Estado.