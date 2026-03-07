Exhiben a mujer por intenta a atropellar y golpear a un perrito en Puebla | VIDEO

En el fraccionamiento Tabachines, ubicado en Tehuacán, Puebla, una cámara de videovigilancia captó el momento en que una mujer intentó en repetidas ocasiones atropellar a un perro callejero. En las imágenes se observa cómo la conductora embiste al menos tres veces al animal, que logra esquivar el vehículo y ponerse a salvo.

Tras no conseguir su objetivo, la mujer desciende del automóvil con la aparente intención de abrir la reja de la cerrada, pero en ese instante golpea al perro en dos ocasiones. El animal, descrito como dócil y amigable, no opone resistencia y permanece quieto mientras recibe los golpes.

Cámaras de seguridad captaron a una mujer intentando atropellar en repetidas ocasiones a un perro comunitario en el fraccionamiento Tabachines, Puebla. Especial

Un perro comunitario como víctima

De acuerdo con información difundida en redes sociales, el can es considerado un “perrito comunitario”, cuidado y alimentado por varios vecinos de la zona. Su carácter amistoso habría sido aprovechado por la mujer para acercarse y agredirlo sin que el animal sospechara del peligro.

El video, que dura apenas unos segundos, muestra la insistencia de la agresora y la vulnerabilidad del perro, lo que ha generado una fuerte reacción de rechazo entre usuarios y defensores de los animales.

Reacciones en redes sociales

El caso se viralizó rápidamente y provocó una ola de comentarios de indignación. Muchos usuarios exigieron la intervención de las autoridades para proteger al perro y sancionar a la responsable. Puebla, entidad que ha impulsado políticas de bienestar animal y mantiene una postura de cero impunidad ante el maltrato, se convirtió en el centro de atención por la gravedad del hecho.

Las opiniones expresadas en redes reflejan el repudio hacia la agresora. Entre los mensajes más compartidos se encuentran frases como: “¡Qué podrida alma debe tener esta mujer!”, “debe ser sancionada”, “¿ya hicieron algo para denunciar?” y “¿por qué querer dañar a alguien que no hace ningún mal?”. Otros usuarios criticaron la violencia ejercida contra un ser indefenso y pidieron que se refuercen las medidas de protección para los animales comunitarios.