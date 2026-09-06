Sheinbaum: México busca buena relación con EU, pero “subordinación, nunca”

El gobierno de México aspira a mantener una buena relación con Estados Unidos, pero sin renunciar a la soberanía nacional, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante un mitin realizado en Monterrey, Nuevo León.

Como parte de la gira que realiza por el país para informar sobre los avances de los programas de su administración rumbo al Segundo Informe de Gobierno, la mandataria destacó que la relación con el vecino del norte debe basarse en la cooperación y el respeto mutuo.

Sheinbaum recordó distintos momentos en los que los gobiernos de México y Estados Unidos han mantenido una relación favorable y puso como ejemplo el vínculo entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump durante el primer mandato del estadounidense.

Es a lo que aspiramos, a una buena relación con nuestro vecino del norte, eso sí, cooperación, siempre; subordinación, nunca. Esa es la esencia de las y los mexicanos y la recordamos siempre, pero particularmente ahora que es el mes de la patria”, puntualizó.

Ante el riesgo de una eventual intervención del gobierno estadounidense, la presidenta reiteró que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que cualquier relación bilateral debe desarrollarse bajo esos principios.

Nuevo León es el noveno estado que Sheinbaum visita como parte de esta gira, en la que presenta los alcances de los programas y acciones de su gobierno.

Durante su mensaje, informó que en la entidad 583 mil adultos mayores reciben la pensión para el bienestar; mientras que 49 mil 417 personas con discapacidad cuentan con un apoyo económico.

Asimismo, señaló que 6 mil 428 jóvenes están incorporados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro; 140 mil 421 estudiantes de preparatorias públicas reciben becas; 11 mil 495 campesinos son beneficiarios de Producción para el Bienestar y 9 mil 723 productores tienen acceso a fertilizantes gratuitos.

En el mitin, Sheinbaum estuvo acompañada por los titulares de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Bienestar; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Agricultura.

También estuvieron presentes los directores del IMSS, la Conagua y la Agencia Ferroviaria. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, no estuvo presente en el evento.