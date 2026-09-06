Gabinete de Seguridad rinde homenaje a elementos de la SSPC caídos en Veracruz

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rindió un homenaje a Emmanuel Santamaría Alvarado y Luis Manuel Castillo Melo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) caídos en cumplimiento de su deber durante un operativo contra un secuestro en el estado de Veracruz.

A través de un mensaje en la cuenta oficial del mecanismo, se refrendó el compromiso de las autoridades para garantizar que este delito no quedará impune.

“Hoy despedimos y rendimos homenaje a dos compañeros de la @SSPCMexico que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Recordamos a dos hombres que dedicaron su vida a servir y proteger a los demás. A sus familias les expresamos nuestro más sentido pésame, solidaridad y respeto, así como todo nuestro respaldo institucional.

“Desde el Gabinete de Seguridad honramos su memoria y refrendamos el compromiso de que este crimen no quede impune. Continuaremos trabajando para identificar y detener a los responsables. Su servicio a México no será olvidado”, se indicó en el mensaje del Gabinete de Seguridad.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó, el sábado por la mañana, que los agentes federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego, cuando realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz.

Además de la muerte de los dos agentes de la SSPC; se indicó que una tercera elemento resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

García Harfuch informó que, en relación con este caso, dos personas fueron rescatadas y puestas en libertad, sanas y salvas, pero no se reportó de personas detenidas.