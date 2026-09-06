En 2025 IMSS registró más de 10 plazas para residencias médicas

Cada año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrata a más del 85 % de los residentes que egresan de sus unidades médicas.

La tarea no termina al concluir la residencia. La incorporación de una parte de estas médicas y médicos a los servicios institucionales permite dar continuidad a una ruta que va del examen al aula, del aula al hospital y del hospital a la atención de millones de derechohabientes”.

En el marco del 50 aniversario del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), Alva Alejandra Santos Carrillo, titular de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM), añadió que la oferta de plazas para residencias médicas en el Seguro Social ha crecido, de tal manera que en 2025, alcanzó 10 mil lugares, es decir, más de la mitad de la oferta nacional.

"En esta historia, el IMSS ha destacado por su mayoritaria contribución a la formación de médicos especialistas y por su intervención en cada estructura, desarrollo y despliegue del ENARM, dejando una gran huella de la selección a la atención".

Sobre las cifras de participantes y la infraestructura educativa del instituto, Santos Carrillo, detalló que en 2001 se registraron 18 mil 762 aspirantes mexicanos, de los cuales, fueron seleccionados 3 mil 374.

En contraste, para 2025, la estructura educativa reunía cerca de 27 mil residentes en 389 sedes y 70 disciplinas médicas. La huella puede medirse también en los egresos, cuyo número ha mostrado una tendencia similar".

Alva Alejandra Santos Carrillo, titular de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM), reiteró que el ENARM abre el camino hacia la especialización médica, por lo que “recorrerlo exigirá estudio, disciplina, responsabilidad y disposición para aprender de cada experiencia y llegado el momento, de cada paciente".