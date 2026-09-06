Crisis de extorsión en Baja California Sur: denuncias crecen un 95% en 2026

Ciudadanos exigen al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío una estrategia contundente ante el repunte de fraudes digitales y telefónicos que afectan a la entidad.

El panorama de seguridad en Baja California Sur enfrenta un reto crítico este 2026 debido al incremento en el delito de extorsión. Según informes recientes, las denuncias y casos registrados han escalado de manera alarmante, alcanzando un crecimiento de hasta el 95% en los primeros meses del año en comparación con periodos anteriores.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Observatorio Nacional Ciudadano, la entidad ha registrado un aumento significativo en la incidencia delictiva.

Entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 71 denuncias oficiales (64 correspondieron a medios digitales o telefónicos, mientras que 7 fueron en modalidad presencial) frente a las 47 registradas en el mismo lapso de 2025. Estas cifras representan un repunte del 51% según el desglose mensual, aunque el impacto general en los primeros meses se estima en un 95.7% de crecimiento anual.

Actualmente, la tasa se ubica en aproximadamente 6.42 víctimas por cada 100 mil habitantes en el estado.

Este delito se concentra principalmente en tres municipios: Los Cabos, La Paz, Comondú.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal ha precisado que el modelo tradicional de "cobro de piso" local ha sido mayoritariamente descartado. En su lugar, el crimen ha evolucionado hacia métodos tecnológicos, operados en gran medida desde fuera de la entidad, como fraudes digitales y secuestro virtual.

Ante esta situación, la ciudadanía ha manifestado su exigencia al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío para implementar tácticas de seguridad que frenen esta ola delictiva que vulnera el patrimonio y la tranquilidad de las familias sudcalifornianas.