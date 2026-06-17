¿Qué tan fuerte está lloviendo? Así funcionan las alertas por lluvia en la CDMX

Durante la temporada de lluvias es común escuchar que una alcaldía se encuentra en alerta amarilla, naranja o roja. Sin embargo, pocas personas conocen qué significan realmente estas categorías y cómo se determina cada una.

La Ciudad de México utiliza un sistema de alertas operado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), que clasifica la intensidad de las precipitaciones de acuerdo con la cantidad de lluvia acumulada y el riesgo potencial para la población.Un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua sobre un metro cuadrado de superficie. Aunque la cifra puede parecer pequeña, una tormenta intensa puede descargar decenas de litros de agua en pocas horas, provocando encharcamientos, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Las lluvias ligeras pueden provocar encharcamientos aislados y reducir la visibilidad para conductores y peatones. Jean Claude Vignettes

La primera categoría del sistema es la Alerta Amarilla, que se activa cuando se esperan lluvias ligeras con acumulaciones de entre 1 y 15 milímetros.En este nivel pueden presentarse encharcamientos menores, reducción de la visibilidad para conductores y dificultades temporales en algunas vialidades. Aunque el riesgo es bajo, las autoridades recomiendan tomar precauciones básicas y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Las precipitaciones fuertes elevan el riesgo de encharcamientos importantes, afectaciones viales y caída de granizo. Jean Claude Vignettes

Cuando las precipitaciones alcanzan entre 15 y 29 milímetros, se emite una Alerta Naranja.Las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos importantes, tránsito lento, afectaciones en pasos a desnivel y posible caída de granizo. En esta etapa, la movilidad urbana comienza a resentir el impacto de la tormenta y aumentan los riesgos para peatones y automovilistas.

Las lluvias muy fuertes pueden generar corrientes de agua, inundaciones urbanas y caída de ramas o árboles. Jean Claude Vignettes

La Alerta Roja corresponde a lluvias muy fuertes con acumulaciones de entre 30 y 50 milímetros.Este nivel implica un riesgo considerable de inundaciones, corrientes de agua en vialidades, caída de ramas o árboles y afectaciones importantes a la circulación. Las autoridades recomiendan evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Las lluvias torrenciales representan una amenaza severa para la población y pueden ocasionar afectaciones mayores a la movilidad y la infraestructura. Jean Claude Vignettes

La Alerta Púrpura es la categoría más alta del sistema y se activa cuando las lluvias superan los 70 milímetros.Estas precipitaciones son consideradas torrenciales y pueden generar inundaciones severas, interrupciones en servicios básicos, afectaciones a la infraestructura y situaciones de emergencia para la población. En estos casos, la recomendación principal es evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de Protección Civil.Para conocer las alertas vigentes y los pronósticos actualizados, la ciudadanía puede consultar los reportes emitidos por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y el Servicio Meteorológico Nacional.