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¿Qué tan fuerte está lloviendo? Así funcionan las alertas por lluvia en la CDMX

La Ciudad de México utiliza un sistema de alertamiento meteorológico para clasificar la intensidad de las precipitaciones y advertir sobre los riesgos asociados a cada nivel. Desde lluvias ligeras hasta tormentas torrenciales, conocer qué significan las alertas amarilla, naranja, roja y púrpura puede ayudar a prevenir accidentes y tomar mejores decisiones durante la temporada de lluvias.

Por: Alexandro Medrano

Paso vehicular bajo nivel durante una tormenta en la Ciudad de México. La imagen ilustra el inicio de la temporada de lluvias y el sistema de alertas meteorológicas utilizado para informar a la población sobre los riesgos por precipitaciones.
La Ciudad de México utiliza un sistema de alertas para clasificar la intensidad de las lluvias y advertir sobre los riesgos asociados a cada nivel de precipitación.Jean Claude Vignettes

Durante la temporada de lluvias es común escuchar que una alcaldía se encuentra en alerta amarilla, naranja o roja. Sin embargo, pocas personas conocen qué significan realmente estas categorías y cómo se determina cada una.

La Ciudad de México utiliza un sistema de alertas operado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), que clasifica la intensidad de las precipitaciones de acuerdo con la cantidad de lluvia acumulada y el riesgo potencial para la población.Un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua sobre un metro cuadrado de superficie. Aunque la cifra puede parecer pequeña, una tormenta intensa puede descargar decenas de litros de agua en pocas horas, provocando encharcamientos, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Automóvil circula por una vialidad mojada durante una lluvia ligera. La escena representa condiciones asociadas a la Alerta Amarilla, emitida cuando se esperan entre 15 y 29 milímetros de lluvia en 24 horas.
Las lluvias ligeras pueden provocar encharcamientos aislados y reducir la visibilidad para conductores y peatones.Jean Claude Vignettes

La primera categoría del sistema es la Alerta Amarilla, que se activa cuando se esperan lluvias ligeras con acumulaciones de entre 1 y 15 milímetros.En este nivel pueden presentarse encharcamientos menores, reducción de la visibilidad para conductores y dificultades temporales en algunas vialidades. Aunque el riesgo es bajo, las autoridades recomiendan tomar precauciones básicas y mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Vehículo atraviesa una vialidad con acumulación visible de agua durante una lluvia intensa. La imagen representa condiciones correspondientes a la Alerta Naranja, asociada a precipitaciones de 30 a 49 milímetros en 24 horas.
Las precipitaciones fuertes elevan el riesgo de encharcamientos importantes, afectaciones viales y caída de granizo.Jean Claude Vignettes

Cuando las precipitaciones alcanzan entre 15 y 29 milímetros, se emite una Alerta Naranja.Las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos importantes, tránsito lento, afectaciones en pasos a desnivel y posible caída de granizo. En esta etapa, la movilidad urbana comienza a resentir el impacto de la tormenta y aumentan los riesgos para peatones y automovilistas.

Automóvil parcialmente rodeado por agua acumulada en un paso deprimido. La escena muestra condiciones de riesgo vinculadas con la Alerta Roja, emitida ante lluvias de entre 50 y 70 milímetros en 24 horas.
Las lluvias muy fuertes pueden generar corrientes de agua, inundaciones urbanas y caída de ramas o árboles.Jean Claude Vignettes

La Alerta Roja corresponde a lluvias muy fuertes con acumulaciones de entre 30 y 50 milímetros.Este nivel implica un riesgo considerable de inundaciones, corrientes de agua en vialidades, caída de ramas o árboles y afectaciones importantes a la circulación. Las autoridades recomiendan evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Vehículo avanza entre una inundación severa en una vialidad urbana. La imagen ilustra condiciones extremas asociadas a la Alerta Púrpura, emitida cuando las precipitaciones superan los 70 milímetros en 24 horas.
Las lluvias torrenciales representan una amenaza severa para la población y pueden ocasionar afectaciones mayores a la movilidad y la infraestructura.Jean Claude Vignettes

La Alerta Púrpura es la categoría más alta del sistema y se activa cuando las lluvias superan los 70 milímetros.Estas precipitaciones son consideradas torrenciales y pueden generar inundaciones severas, interrupciones en servicios básicos, afectaciones a la infraestructura y situaciones de emergencia para la población. En estos casos, la recomendación principal es evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de Protección Civil.Para conocer las alertas vigentes y los pronósticos actualizados, la ciudadanía puede consultar los reportes emitidos por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y el Servicio Meteorológico Nacional.

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