Se desploma avioneta en Querétaro; el piloto sobrevive

Una intensa movilización de servicios de emergencia se registró este jueves tras el desplome de una aeronave ligera en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. Afortunadamente, el saldo del accidente aéreo no dejó pérdidas humanas que lamentar.

De acuerdo con los reportes oficiales, se trató de una avioneta utilizada para labores de fumigación agrícola, la cual cayó en las inmediaciones de la colonia Residencial Campestre Hacienda El Porvenir, ubicada sobre la carretera a La Valla.

Primer plano de los restos carbonizados de la aeronave fumigadora tras el accidente en San Juan del Río, Querétaro. Emmanuel Rincón

¿Cuál es el estado de salud del piloto?

Tras recibir la alerta, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, junto con Protección Civil y Bomberos de San Juan del Río, se trasladaron de inmediato al lugar del siniestro.

En el sitio, los paramédicos brindaron los primeros auxilios al piloto de la aeronave. Tras una valoración exhaustiva, el operador fue reportado en condición estable (clasificado en código verde), confirmando que no presentó lesiones de gravedad tras el impacto.

Un rescatista de Protección Civil de Querétaro inspecciona los restos calcinados de la avioneta fumigadora que se desplomó en San Juan del Río. Emmanuel Rincón

Descartan riesgos para la población

Una vez asegurado el perímetro, las autoridades de Protección Civil llevaron a cabo las inspecciones correspondientes y confirmaron que no existen riesgos adicionales para los habitantes de las zonas aledañas ni afectaciones graves al entorno ambiental.

Actualmente, el área se mantiene bajo resguardo policial y de rescate. Las instancias aeronáuticas y periciales competentes serán las encargadas de realizar las investigaciones para determinar las causas mecánicas o humanas que originaron el desplome y deslindar responsabilidades conforme a la ley.