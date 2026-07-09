Sandra Valladares asume la dirección general de OCTOPUS para liderar su expansión en Latinoamérica

Valladares cuenta con 18 años de trayectoria liderando estrategias de marketing, publicidad y desarrollo comercial. Su llegada a la dirección general no es una casualidad; durante los últimos dos años se desempeñó como directora de Operaciones dentro de la misma organización (a la cual se integró en 2021), un rol desde el cual coordinó la evolución de los servicios y la integración de los equipos técnicos.

Bajo esta nueva etapa, el plan de la compañía se centrará en consolidar su presencia en el mercado latinoamericano mediante la evolución de sus servicios especializados. La estrategia de la nueva dirección contempla robustecer su oferta principal en posicionamiento SEO , combinando la experiencia del equipo con implementaciones de inteligencia artificial, además de acelerar las divisiones de paid media, desarrollo web y analítica avanzada. Para lograrlo, la firma ya diseña nuevos convenios y alianzas con partners estratégicos.

Esta transición operativa se da en total sintonía con la cultura interna de OCTOPUS, una organización que basa su filosofía diaria en tres ejes rectores: un liderazgo humano guiado por la empatía, la audacia para afrontar retos de negocio con resiliencia, y la coherencia en su actuar cotidiano.

"Tomar la dirección de OCTOPUS es un reto que asumo con la responsabilidad de mantener la calidad técnica que distingue a la empresa en la industria", comentó Sandra Valladares. "Estoy convencida de que mejores personas hacen mejores empresas y mejores empresas hacen un mejor mundo. Ese principio de congruencia humana y profesional será el que guíe la adopción tecnológica y los planes de expansión que hay en puerta".