Sembrando Vida: productores reciben hoy pago de 6,450 pesos; estos son los requisitos

Las y los productores inscritos en el programa Sembrando Vida recibirán este 9 de julio el depósito correspondiente al mes, como parte de la dispersión de recursos de los Programas para el Bienestar del bimestre julio-agosto, informó la Secretaría de Bienestar.

A diferencia de las pensiones para personas adultas mayores, mujeres Bienestar o personas con discapacidad, cuyos pagos se realizan de manera escalonada conforme a la letra inicial del apellido, Sembrando Vida contempla una sola fecha de depósito para todos sus beneficiarios.

Actualmente, las y los sembradores reciben un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, el cual es depositado directamente en la Tarjeta del Bienestar, desde donde pueden disponer del recurso sin necesidad de intermediarios.

Sembrando Vida beneficia a más de 430 mil sembradoras y sembradores en 24 entidades del país. Cortesía

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Sembrando Vida está dirigido a personas mayores de edad que habitan en comunidades rurales con medio, alto o muy alto grado de rezago social y que cuentan con tierras para desarrollar proyectos agroforestales.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser mayor de 18 años.

Ser mayor de 18 años. Vivir en una localidad rural elegible.

Contar con al menos 2.5 hectáreas disponibles para establecer sistemas agroforestales o milpa.

Que la parcela se ubique a una distancia máxima de 20 kilómetros del domicilio.

Acreditar la propiedad o posesión legal del terreno.

Además del incentivo mensual, el programa busca fortalecer la producción agrícola y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales mediante acciones de capacitación y organización comunitaria.

¿Cuántos reciben el apoyo en el país?

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Bienestar, Sembrando Vida es uno de los programas sociales más importantes del gobierno federal y beneficia a más de 430 mil sembradoras y sembradores en 24 entidades del país.

La estrategia promueve la siembra de árboles frutales y maderables en combinación con cultivos tradicionales, con el objetivo de recuperar suelos, generar empleo permanente en las comunidades rurales y reducir la migración por falta de oportunidades.

Con el depósito de este 9 de julio, las y los beneficiarios podrán continuar con las actividades productivas de sus parcelas y fortalecer los proyectos agroforestales que desarrollan en sus comunidades.