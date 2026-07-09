Continúa la búsqueda de Alejandro de Anda Rojas, desaparecido en Zapopan

La búsqueda de Alejandro de Anda Rojas, de 36 años, continúa en Jalisco, luego de que fue visto por última vez el martes 7 de julio de 2026, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, Alejandro mide 1.86 metros, es de complexión robusta, tez morena, cabello ondulado, corto y castaño oscuro. Como vestimenta, se informó que llevaba sudadera azul marino, pants negros con franjas blancas tipo Adidas y tenis negros.

Familiares señalaron que Alejandro salió de la casa de sus padres alrededor de las seis de la mañana, sin teléfono celular ni dispositivos electrónicos que permitan rastrear su ubicación. Tampoco llevaba Apple Watch, tableta, computadora, ropa extra ni pertenencias adicionales.

La última ubicación identificada por sus familiares corresponde a ese mismo día, cerca de las ocho de la mañana, en avenida Inglaterra, a la altura de los cruces con Patria y Periférico, en Zapopan.

La familia informó que ya presentó el reporte al 911 y la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, por lo que existe una carpeta de investigación. También mantienen comunicación con la Fiscalía y con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas; sin embargo, hasta el momento no cuentan con más información sobre su paradero.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía aportar cualquier dato que ayude a localizarlo. La información puede reportarse al teléfono 33 3145 6314 o al correo comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx.