Sheinbaum adelanta que habrá más cambios en las arengas del Grito de Independencia

Durante su arenga el 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum decidió incluir a Guadalupe Victoria y retirar la mención de Ignacio Allende, pues por cuestiones de tiempo no podía incluirlos a ambos, afirmó la propia titular del Ejecutivo.

En la rueda de prensa, comentó que quiso incluir a Victoria por considerar que ha sido poco atendido en las ceremonias del Grito de Independencia pese a haber sido uno de los insurgentes que logró consumar la independencia tras varios años de lucha.

Allende es el iniciador de la independencia. Él junto, con (Juan) Aldama e Hidalgo son parte de la conspiración original, digamos. Dada la represión que había por parte de la colonia, deciden, en la clandestinidad, organizarse para iniciar la independencia. Finalmente, quien surge como el dirigente popular, pues es Hidalgo. No hay nada en particular en contra de Allende, incluso el año pasado lo dije, tenía sus diferencias con Hidalgo”, planteó la titular del Ejecutivo.

En su arenga, Sheinbaum mencionó a: Miguel Hidalgo, a Josefa Ortiz Téllez Girón, José María Morelos, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra, Guadalupe Victoria, y a Antonia Nava. Además, mencionó a: Las heroínas y los héroes, los pueblos indígenas y afro mexicanos, los migrantes; y a los conceptos de “dignidad del pueblo de México”, la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia, y al “México, libre, independiente y soberano”

Comentó que por cuestiones de tiempo decidió incluir en su arenga solo a dos iniciadores del movimiento de Independencia, y a dos que consumaron la gesta, y adelantó que en los próximos años podría haber más cambios de ese tipo.