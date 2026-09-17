Bedolla destaca inversión de 31 mil mdp en más de 4 mil obras durante su Quinto Informe

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó ante el Congreso del Estado su Quinto Informe de Gobierno, donde destacó una inversión de 31 mil millones de pesos en 4 mil 203 obras públicas realizadas durante su administración, un promedio de dos proyectos diarios, al tiempo que aseguró que estos trabajos se han financiado con recursos estatales y sin contratar nueva deuda.

Durante su mensaje de rendición de cuentas, el mandatario afirmó que la infraestructura pública constituye el principal legado de su administración y resaltó la reforma "No Más Deuda", además del incremento en la recaudación estatal, que pasó de 4 mil 264 millones de pesos en 2021 a una proyección de 10 mil 294 millones para el presente ejercicio.

En materia de infraestructura carretera, Ramírez Bedolla informó que se han intervenido 2 mil 980 kilómetros, equivalentes a más del 90 por ciento de la red estatal, mediante una inversión superior a 6 mil 900 millones de pesos. Asimismo, destacó la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, respaldado por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla 223 acciones de conservación y modernización carretera con recursos por 7 mil 536 millones de pesos para el periodo 2026-2027.

Entre los proyectos estratégicos sobresalen la ampliación a cuatro carriles de la Autopista Siglo XXI, con una inversión global de 24 mil 841 millones de pesos, y la construcción de la Autopista de la Agroexportación Uruapan-Zamora, una obra de 73 kilómetros con un presupuesto cercano a 13 mil millones de pesos.

El gobernador también destacó avances en movilidad urbana, como la entrada en operación del primer teleférico de Uruapan, construido con una inversión de 3 mil 286 millones de pesos, así como la ejecución del Centro Cultural Plaza de La Ranita, la rehabilitación del Libramiento Oriente y del Paseo Lázaro Cárdenas.

En Morelia, informó que continúa la construcción del segundo teleférico, con una inversión cercana a 2 mil 500 millones de pesos, que conectará la Terminal de Autobuses, Ciudad Universitaria, el Zoológico y la Loma de Santa María. Además, avanza el desarrollo del sistema de transporte masivo Morebús, de más de 29 kilómetros, con recursos por 2 mil 193 millones de pesos.

A ello se suman la conclusión de distribuidores viales como Eréndira, Monarca, Paso Independencia, Paso Catrinas y avenida Amalia Solórzano, así como el progreso en la construcción del segundo anillo periférico de Morelia, de 51 kilómetros y una inversión de 2 mil 596 millones de pesos.

En el rubro educativo, Ramírez Bedolla señaló que se han destinado 6 mil millones de pesos para la rehabilitación de escuelas y el pago ininterrumpido de 120 quincenas al magisterio. También destacó el programa DATA Datos Gratis, dirigido a más de 75 mil estudiantes de nivel medio superior y superior.

El mandatario aseguró que Michoacán es el único estado del país que garantiza becas universales en todos los niveles educativos, beneficiando a 842 mil 287 estudiantes. Además, informó que el presupuesto de la Universidad Michoacana creció de 3 mil 700 millones de pesos en 2021 a más de 4 mil 850 millones en 2026, tras la reforma constitucional que asigna de forma directa el 4.5 por ciento del presupuesto estatal.

En materia de salud, destacó cinco proyectos hospitalarios con una inversión superior a 7 mil millones de pesos, entre ellos los hospitales de Maruata, Uruapan, Arantepacua, el Hospital General del IMSS en Zitácuaro y la unidad médica de Villas del Pedregal en Morelia. También informó la adquisición de un PET Scan y un acelerador lineal por 165 millones de pesos, además del apoyo brindado a 838 familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer.

En seguridad, el gobernador señaló que mediante el programa Fortapaz se han invertido 3 mil 200 millones de pesos para fortalecer y profesionalizar a las corporaciones policiacas. Según las cifras presentadas, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó de 8.3 casos en 2021 a 2.2 en agosto de este año. Asimismo, reportó la desactivación de casi 3 mil llamadas de extorsión, la prevención del pago de 273 millones de pesos a grupos delictivos, el rescate de alrededor de un centenar de víctimas y la detención de 69 personas relacionadas con ese delito.