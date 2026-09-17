Beatriz Mojica anuncia inicio de gira en Guerrero para fortalecer la unidad de Morena

En el marco de su nombramiento como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, formalizado esta semana por la dirigencia nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga anunció el inicio de una nueva etapa de recorridos por la entidad. La senadora con licencia informó que priorizará la organización territorial y la construcción de acuerdos desde las bases del partido.

Durante una conferencia de prensa, Mojica Morga precisó que la coordinación a su cargo no sustituirá a las estructuras institucionales, sino que coadyuvará directamente con la dirigencia estatal, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el liderazgo nacional para consolidar la presencia del movimiento en las distintas regiones de la entidad.

Acompañada por actores políticos de la entidad como el exgobernador Rogelio Ortega Martínez, el exdelegado federal Iván Hernández Díaz, Zeferino Gómez Valdovinos, los diputados Cristóbal Alejandro Sarabia Castrejón y Juan Valenzo, así como la enlace estatal Yolanda Domínguez Flores, la coordinadora adelantó que su prioridad será mantener una presencia constante en los municipios.

Al fijar su postura sobre el proceso de cohesión partidista, la legisladora con licencia rechazó los pactos cupulares y definió el perfil de trabajo que mantendrá en los próximos meses: "La unidad se fortalezca, no la unidad de fotografía, la unidad en la base, con la gente; por eso no vamos a abandonar el territorio, al contrario, lo vamos a reforzar".

Finalmente, Mojica Morga vinculó los trabajos de reorganización partidista en el estado con el respaldo al proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante los embates de la oposición. Al reafirmar su compromiso de trabajo en campo, concluyó: "Me siento mejor a rayo de sol, caminando con la gente, escuchando a la gente, como lo hemos hecho durante muchos años", reiterando que sus prioridades al frente de la coordinación serán el trabajo territorial, la organización organizativa y la unidad con la militancia.