Torpedo hallado frente a Ensenada era de prácticas y no representaba peligro: Semar

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el torpedo localizado a la deriva frente a las costas de Ensenada, Baja California, era un proyectil de prácticas utilizado en ejercicios de guerra antisubmarina, por lo que no contenía una carga peligrosa.

El artefacto fue localizado por un grupo de pescadores que navegaba a bordo de la embarcación God First, a unos 42.7 kilómetros al suroeste de Ensenada. Los tripulantes inicialmente pensaron que se trataba de sargazo, pero al acercarse observaron que era un objeto cilíndrico con características similares a las de un torpedo.

Ante la incertidumbre sobre su naturaleza, los pescadores dieron aviso a la Marina y proporcionaron las coordenadas del hallazgo. Posteriormente, personal naval acudió al sitio a bordo de una patrulla interceptora clase Defender, con matrícula BR-04, para hacerse cargo del artefacto.

Una vez recuperado y examinado, la Semar confirmó que se trataba de un torpedo empleado para adiestramiento, utilizado para realizar ejercicios militares y que no representaba un riesgo para la población ni para la navegación.

El proyectil fue trasladado y quedó bajo resguardo en instalaciones de la Sala de Mando y Control, donde las autoridades determinarán su destino final.

Los tripulantes inicialmente pensaron que se trataba de sargazo, pero al acercarse observaron que era un objeto cilíndrico con características similares a las de un torpedo. Marina

Marina pide reportar objetos similares

Aunque en este caso se determinó que el torpedo no tenía una carga peligrosa, las autoridades recomiendan no acercarse ni manipular objetos militares encontrados en el mar.

Un artefacto de este tipo podría conservar componentes peligrosos o representar un riesgo para embarcaciones y personas, especialmente si presenta daños, corrosión o algún mecanismo inestable.

Por ello, ante el hallazgo de un objeto que pueda tratarse de un torpedo, mina u otro artefacto militar, lo recomendable es mantener distancia y dar aviso de inmediato a la Secretaría de Marina, para que personal especializado se encargue de su identificación y retiro.