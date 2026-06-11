Sheinbaum garantiza inauguración del Mundial en CDMX sin problemas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la inauguración del Mundial de Futbol en la Ciudad de México se realizará sin problemas.

Al iniciar su conferencia matutina sostuvo que el gobierno federal y de la Ciudad de México garantizarán la condiciones del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, esto tras las amenazas de la CNTE y otros grupos para boicotear la justa deportiva internacional.

La jefa del Ejecutivo expresó sus buenos deseos a la Selección Mexicana de Futbol, la cual compite hoy contra la selección de futbol de Sudáfrica.

“La inauguración del mundial se va a llevar acá muy bien sin problema está todo el equipo del gobierno de la ciudad y el gobierno de México para garantizarlo va a estar muy muy bien y como siempre toda la suerte a la selección nacional”, manifestó.

Indicó que este jueves los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y de Educación Pública, Mario Delgado, informarán sobre lo ocurrido en las negociaciones con la CNTE.