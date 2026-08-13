Mata a su padre y abuelos para quedarse con una casa

Para quedarse con la casa y el dinero de la familia, un nieto aprovechó la cena para darles un vaso de agua con limón mezclado con clonazepam a su abuelita, a su abuelito y hasta a su propio padre en el municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí.

Para que nadie sospechara del crimen que cometió el 28 de julio, el nieto enterró los cuerpos de sus tres familiares y después fue a la Fiscalía General de Justicia del estado para denunciar que estaban desaparecidos.

Excélsior

“Les echó el clonazepam bien molidito y los mandó a dormir de más, con la intención de quedarse con los bienes, de quedarse con la casa, con una propiedad que tenían los papás, los abuelos y el dinero de los abuelos”, explicó el gobernador Ricardo Gallardo en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Los detectives de la Fiscalía comenzaron a investigar la desaparición de Elena Niño Celaya, de 79 años; su esposo Ignacio Montejano Rodríguez, también de 79; y su hijo Ignacio Montejano Niño.

Sin embargo, el nieto cayó en contradicciones durante las pesquisas, por lo que fue detenido. Ahí confesó dónde estaban los cuerpos de sus familiares.

Excélsior

“Se dan cuenta que la persona empieza a caer en muchas contradicciones. Se interroga a la persona y la persona ella misma dice que ella los mata, los entierra casi vivos y lo llevan la Fiscalía al lugar donde los enterró. Así es como aparecen los tres cuerpos de Santa María”, contó el mandatario estatal en el video.

El martes, los policías de investigación fueron a la vivienda que el nieto les había señalado en la calle Hidalgo, en el municipio de Santa María del Río. Ahí encontraron enterrados los tres cadáveres.

Los cuerpos fueron llevados a las instalaciones de la Vicefiscalía Científica, donde les practicaron los estudios que determinaron las causas de su fallecimiento.

El clonazepam es un medicamento controlado recetado para tratar convulsiones y ataques de pánico. Según la Secretaría de Salud federal, su consumo en dosis moderadas puede generar adicción, pero su uso indebido o en exceso puede derivar en la muerte al interrumpir el proceso respiratorio.