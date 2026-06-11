CNTE no cede: Seguirá con plantón y movilizaciones durante inicio del Mundial

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrá su plantón en el Centro Histórico y anunció movilizaciones para hoy, en el día de la inauguración del Mundial 2026 tras no aceptar las propuestas del gobierno federal que se plantearon en la reunión con la Secretaría de Gobernación. A través de su cuenta de la red social Facebook convocó a una manifestación rumbo al estadio Ciudad de México a las 08:00 horas.

En voz de la profesora Elvira Veleces Morales, secretaria general de la CETEG, sección XIV, y tras una sesión de poco más de cinco horas, el magisterio disidente declaró en receso su Asamblea Nacional Representativa.

Esta lucha que emprendimos es justamente una de las luchas que tiene que dar la CNTE a través de salir a las calles, pero que también aglutina a compañeras y compañeros que se movilizan incluso por primera vez a lo largo y ancho del país. Y esta lucha tenemos que ratificarla con nuestras demandas centrales el día de hoy vamos a emprender una acción dónde, claramente en el marco del Mundial, vamos a hacer visible nuestra lucha, nuestra demanda central”, dijo Veleces Morales al concluir la reunión de la CNTE.

Elvira Veleces Morales, secretaria general de la CETEG, sección XIV. Foto: Especial.

La instalación de la ANR ocurre tras una jornada de más de siete horas de negociación en la Secretaría de Gobernación con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la SEP, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres, en la que el magisterio consideró que no hubo una propuesta nueva que atendiera el fondo de sus demandas.

La CNTE reiteró su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, eliminar el sistema de cuentas individuales y avanzar hacia un régimen solidario de pensiones, además de modificaciones a los criterios de jubilación y al uso de la UMA en el cálculo de pensiones.

“Es necesario que podamos emplazar a este gobierno de puertas cerradas y que sobre todo, en la ventana que genera esta actividad que ya sabemos que es un Mundial de despojo, también podamos visibilizar esta lucha que emprendemos. Por ello, compañeras y compañeros, la lucha no termina aquí y justamente no se define por un calendario de un mundial de futbol, pero sí necesitamos hacer visible, esta lucha siempre en las calles”, agregó la secretaria general de la CETEG, sección XIV.

Foto: Especial.

La CNTE reiteró su exigencia al gobierno federal para que atienda de manera puntual las demandas del magisterio, especialmente las relacionadas con el sistema de pensiones del ISSSTE. Al fijar la postura del movimiento, la secretaria general de la Sección XIV, Elvira Veleces Morales, aseguró que las movilizaciones han demostrado la unidad y la madurez política de los docentes, al tiempo que emplazó a las autoridades a abandonar la “cerrazón”

“Una vez más, a través de la madurez política que nos caracteriza. Demostramos la unidad. Ratificamos y emplazamos al gobierno federal, para reconsiderar su posición de cerrazón total con respecto a dar respuestas puntuales a las demandas que tenemos como justas y, sobre todo, por las pensiones dignas que merecen todos los compañeros y compañeras de derechohabientes al ISSSTE”.

La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE concluyó con sus integrantes señalando que: “Ni un paso atrás y hasta la victoria, siempre. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Si no hay solución no rodará el balón”.

*mcam