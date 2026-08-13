Familia de Yautepec avanza en proceso contra presunto despojador de terreno

Después de más de un año de litigio y de amenazas, una familia víctima de despojo en Yautepec, Morelos, consiguió la vinculación a proceso de la persona que señalan como su despojador, Juan Manuel “N”.

De forma anónima, por miedo a represalias, una de las víctimas recordó la amenaza que le hicieron cuando su historia de despojo se hizo pública. “Recibimos una llamada diciéndonos que nos apartáramos, que no hiciéramos más por el terreno y que, si no, nos iban a afectar. Nos dieron la dirección hasta de nuestra casa y que iban a venir por nosotros”, dijo.

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Es una de las historias de despojo dentro del fraccionamiento Real de Oaxtepec que IMAGEN NOTICIAS CON NACHO LOZANO ha documentado, donde más de 10 familias han sido despojadas del patrimonio de toda su vida. Las víctimas son, en su mayoría, adultos mayores.

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En este caso, Juan Manuel “N” se presentó como dueño del terreno de más de 500 metros cuadrados. Su abogado alegó que su cliente tenía un contrato de compraventa. “Llegó diciendo que él era el apoderado legal de Juan Manuel. Que mi padre en marzo de 2025 le había firmado la escritura. Pero mi padre murió en 2003. Yo le dije: ponme a mi padre enfrente y te regalo el terreno”, recordó la víctima.

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Inmediatamente, la familia levantó la denuncia por despojo. “Todo esto lleva desde mayo de 2025 hasta el día de hoy, casi es un año y tres meses. Ahorita llevan construidas dos casas, una terminada y otra, hasta donde tengo entendido, en obra negra”, comentó la víctima.

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Esta semana, las víctimas de despojo empezaron a ver la luz de la justicia. “Le dan la medida cautelar de estar nada más presentándose cada semana a estar firmando, pero que no puede salir del estado y que tiene que estar en todas las audiencias”, precisó.

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Este viernes se enfrentarán a otra audiencia en Morelos con la esperanza de recuperar la propiedad de la que son dueños desde 1987. “Se tiene la confianza de demostrar la verdad, de que los papeles que tenemos tienen todos los sellos, todas las firmas, estaban en el Registro Público de la Propiedad. Estas personas no muestran firmas, no hay más elementos que demuestren lo que ellos dicen”, aseguró.