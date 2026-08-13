México y EU muestran su músculo en la frontera para enviar mensaje a cárteles

Autoridades de las agencias de seguridad e inteligencia de México y Estados Unidos realizaron un inédito despliegue binacional en los límites del Río Bravo, abarcando la franja que conecta a Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas.

La maniobra, denominada “Operativo Espejo", consistió en una exhibición de capacidad táctica, movilidad terrestre y respuesta aérea con el objetivo primario de neutralizar las rutas del narcotráfico, el tráfico de personas y la violencia generada por el Cártel de Juárez, estructura delictiva formalmente catalogada por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera.

Despliegue táctico y demostración aérea

El operativo simultáneo movilizó por el lado estadounidense a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), el FBI, la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Ejército de EU y la Guardia Nacional de Texas.

Durante las maniobras, un helicóptero militar Black Hawk de la CBP sobrevoló la franja fronteriza demostrando protocolos de intervención rápida, maniobras de rescate de agentes y contención inmediata ante probables amenazas o agresiones armadas durante operaciones contra el crimen organizado.

Del lado mexicano, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional mantuvieron presencia coordinada para aplicar protocolos de respuesta inmediata. Salvador Gómez

De forma coordinada en territorio nacional, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional reforzaron la vigilancia presencial y el patrullaje de respuesta inmediata en los accesos y puertos de entrada internacionales de la frontera chihuahuense.

“Enfrentarán graves consecuencias”

Las autoridades de ambos países enfatizaron que el ejercicio tiene como propósito reafirmar la determinación de blindar los cruces fronterizos y aplicar todo el peso de la ley contra los grupos delictivos de la región.

“La razón por la que estamos aquí es simple. Nuestro mensaje ha sido y siempre será muy claro: si ha participado en actividades terroristas, si es miembro de una organización terrorista o apoya a terroristas, enfrentará graves consecuencias legales”, aseveró Hamid R. Nikseresht, jefe de Operaciones Especiales de la Patrulla Fronteriza en El Paso.

Por su parte, Roberto Domínguez, subjefe de la Patrulla Fronteriza en dicha sectorización, destacó el trabajo en equipo con las corporaciones mexicanas para frenar el flujo de estupefacientes y personas de forma definitiva:

Las acciones se desarrollaron mediante un operativo espejo entre ambas naciones. Salvador Gómez

“Vamos a presentarles cargos y vamos a hacer todo lo máximo de lo que nosotros podemos, trabajando con el gobierno de México, para presentar cargos y que ya no estén cruzando drogas y personas a Estados Unidos”.

Reportan reducción en cruces

De acuerdo con balances compartidos por los mandos operativos norteamericanos, las estrategias de contención implementadas en la zona han logrado disminuir los cruces ilegales en más de un 90 por ciento, además de mantener el tráfico de drogas en niveles mínimos respecto a periodos anteriores.

Sin embargo, las agencias de ambos lados de la frontera advirtieron que los esfuerzos operacionales no disminuirán hasta erradicar por completo las actividades delictivas transfronterizas.