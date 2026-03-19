Muere mexicano bajo custodia de ICE en Florida

Un mexicano murió bajo custodia de ICE en Florida dentro del centro de detención Glades County, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, que añadió que exigió una investigación para esclarecer el fallecimiento.

En un comunicad difundido este jueves 19 de marzo, la dependencia confirmó el fallecimiento de una persona mexicana que se encontraba detenida en el Glades County Detention Center, instalación administrada por autoridades locales bajo convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Ante el hecho, el Gobierno de México exigió a las autoridades estadunidenses una investigación “pronta y exhaustiva” para esclarecer las circunstancias de la muerte, determinar posibles responsabilidades y establecer medidas que eviten la repetición de casos similares.

La SRE señaló que este tipo de fallecimientos bajo custodia migratoria resultan inaceptables, por lo que insistió en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para las personas detenidas.

Activan protocolo consular

El Consulado General de México en Miami activó el protocolo de atención correspondiente tras tener conocimiento del fallecimiento.

Personal consular acudió al centro de detención para recabar información y mantener comunicación con las autoridades responsables del resguardo del migrante. Además, se iniciaron gestiones para obtener reportes oficiales y documentación que permita esclarecer lo ocurrido.

La representación diplomática también brinda asistencia y acompañamiento a los familiares de la persona fallecida, en coordinación con instancias del gobierno federal.

Investigación en curso

De acuerdo con la información oficial, autoridades estadunidenses indicaron que el caso se encuentra bajo investigación.

La Cancillería mexicana informó que continuará con gestiones diplomáticas para dar seguimiento al caso y solicitar que se revisen las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas en centros migratorios.

Asimismo, reiteró que utilizará los mecanismos legales y diplomáticos disponibles para garantizar la protección de los derechos de las personas mexicanas en el exterior.

Llamado a garantizar condiciones en centros de detención

El Gobierno de México subrayó que dará seguimiento puntual al caso y buscará que se implementen medidas que eviten situaciones similares.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para revisar las condiciones en centros de detención migratoria y asegurar el respeto a los derechos humanos de las personas bajo custodia.

Segunda muerte de mexicano en marzo

Esta es la segunda muerte de una persona mexicana bajo custodia de ICE tan solo este mes. El pasado 1 de marzo, la SRE informó que un connacional falleció en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California.

Tras esa muerte, la SRE exigió a las autoridades estadunidenses garantizar la atención médica necesaria para las personas bajo custodia de ICE, ante los señalamientos de malos tratos en los centros de detención.

RLO