Sheinbaum entrega beca Gertrudis Bocanegra a estudiantes universitarios en Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de Educación Superior en la Universidad Politécnica de Chiapas.

Con la beca Gertrudis Bocanegra serán beneficiados tres mil 234 alumnas y alumnos de 10 ingenierías. La mandataria federal invitó a las y los jóvenes a usar su conocimiento en beneficio del pueblo de México.

Siéntanse orgullosas y orgullosos de ser mexicanos, como México no hay dos, como Chiapas no hay dos. Este es el México que les tocó vivir, sean parte de la historia, no se alejen, no la vean pasar por su ventana, sean parte de esta enorme transformación que está viviendo nuestro país”, expresó.

Foto: Saúl López / Presidencia

En su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la educación transforma la vida de las personas, como de las naciones.

También recordó que el expresidente Lázaro Cárdenas del Río hizo el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y destacó que la ingeniería, al igual que la política, es una herramienta que sirve para transformar al mundo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que en la Universidad Politécnica de Chiapas hay tres mil 234 estudiantes de 10 ingenierías distintas y anualmente se gradúan mil 200 profesionistas de esta institución.

Foto: Saúl López / Presidencia

Agregó que los 191 planteles de Universidades Tecnológicas y Politécnicas en el país, atienden a 379 mil estudiantes.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, destacó que en Chiapas un millón 219 mil 971 estudiantes reciben alguna de las Becas para el Bienestar, con una inversión de nueve mil 200 millones de pesos, de los cuales 69 mil 280 son alumnas y alumnos de Educación Superior con la beca Gertrudis Bocanegra.