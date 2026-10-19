Inscripción al bachillerato nacional aumentó en 400 mil jóvenes respecto a 2025: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a su Gobierno, en 2026, se han inscrito más de 400 mil jóvenes al Bachillerato Nacional. Añadió que el objetivo de las becas es beneficiar a 22 millones de estudiantes de todos los niveles educativos.

“Miren qué hermoso, la verdad: 400 mil jóvenes más se inscribieron al Bachillerato Nacional, respecto al año pasado. Quiere decir que hay más preparatorias, que la difusión que hemos hecho para que los jóvenes se inscriban, la Beca Rita Cetina para que no abandonen en 3º de secundaria y el programa también Te extrañamos en el salón, para que no se abandone la escuela. 400 mil jóvenes más en la preparatoria", indicó la mandataria.

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“Para la mejor Atención a las Causas que generan la violencia, la mejor política, más educación, más espacios educativos, más becas que permitan que los jóvenes estén en la escuela. Es un logro enorme y la verdad nos sentimos muy orgullosas y orgullosos”, puntualizó en la conferencia matutina.

También subrayó que las Becas para el Bienestar garantizan el derecho a la educación pública y es la forma en que el Gobierno de México les dice a los estudiantes que continúen con su formación.

“Este año vamos a alcanzar cerca de 22 millones de becarios. Esa es la manera en que el Gobierno de México le dice a las niñas, los niños, los jóvenes, las y los jóvenes: nos importan, queremos que estén en la escuela, queremos que no se vayan”, destacó.

Por su parte, Julio César León Trujillo, coordinador de Becas para el Bienestar, informó que la meta proyectada de un millón 500 mil jóvenes inscritos en el programa “Beca Universal Benito Juárez” fue superada, logrando un total de un millón 800 mil 919 estudiantes. Generando así más oportunidades para el desarrollo del estudiantado.

Además, resaltó que las Becas para el Bienestar benefician a 19 millones 593 mil 156 becarias y becarios con una inversión anual de 136 mil 902 millones 982 mil 500 pesos. Asimismo, planteó las nuevas incorporaciones que se han realizado en la Beca Rita Cetina, la cual contará con una convocatoria que dará inicio el próximo 26 de octubre y cerrará el 6 de noviembre en: www.becaritacetina.gob.mx.

Inicia dispersión de las becas para bachillerato y universidad

Igualmente, se dio a conocer el plazo en el que comenzará la dispersión de los apoyos para los estudiantes que ya son beneficiarios de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra el cual se rige según el siguiente calendario:

Lunes 19 de octubre - A, B.



Martes 20 de octubre - C.

Miércoles 21 de octubre - D, E, F.

Jueves 22 de octubre - G.

Viernes 23 de octubre - H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre – M.

Martes 27 de octubre - N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre - R.

Jueves 29 de octubre - S.

Viernes 30 de octubre - T, U, V, W, X, Y, Z.

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Para finalizar, Mario Delgado Carrillo, recordó que además de la construcción de nuevos planteles de bachillerato también se implementa la plataforma de Prepa en Línea que es totalmente gratuita.

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Destacó que es una modalidad 100 por ciento en línea, y al término se recibe el Certificado de Terminación de Estudios del Bachillerato Nacional. El registro e inscripción estará disponible del 19 al 28 de octubre en la página https://prepaenlinea.sep.gob.mx/.