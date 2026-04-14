Sheinbaum destaca inicio de operaciones de la Escuela de Mandos Policíacos

La Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública inició operaciones con 34 elementos que serán capacitados para ser los próximos titulares de corporaciones policíacas en el país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta será la primera ocasión en que haya una escuela especialice a quienes dirigirán las corporaciones y no tomar a mandos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad e incluso de la Fiscalía General de la República para ocupar esos cargos.

La Escuela de Mandos busca formar a los mejores secretarios de seguridad de los estados, los mejores secretarios de seguridad de los municipios, una coordinación todavía mayor entre Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Defensa y Marina”, expuso la presidenta.

Los mandos serán capacitados para mejorar la coordinación con las fuerzas armadas, con otras corporaciones civiles, y con los gobiernos de los estados con los que se requiera colaborar para combatir a la delincuencia organizada.

Los mandos serán capacitados para mejorar la coordinación con las fuerzas armadas, con otras corporaciones civiles, y con los gobiernos de los estados. Cuartoscuro

¿Con qué criterio se forman? Número uno, honestidad por encima de todo. Segundo, profesionalismo. Que conozcan las tareas de seguridad, cómo se desarrollan. Humanismo. Derechos humanos. A qué se dedica la seguridad, cómo organizarse, cómo generar cuadrantes, sectores que permitan apoyar a la población, qué quiere decir cercanía policial”, explicó la titular del Ejecutivo.

Se espera que la primera generación de la escuela egrese en cinco semanas, y que a lo largo del año se generen al menos tres generaciones y que paulatinamente se renueven los mandos policiacos en los estados y municipios.

Obviamente no está forzado un secretario de seguridad de un estado a asistir, pero nosotros vamos a formar a los mejores y a las mejores capacitadas para poder ser secretarios en los estados, en los municipios y que sean parte del fortalecimiento de la Guardia Nacional y de su coordinación con las otras instituciones del gabinete de seguridad”, comentó Sheinbaum.

De acuerdo con el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, la capacitación estará a cargo de mandos de las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República.

“El objetivo es contar con mandos altamente preparados para atender a la ciudadanía en materia de seguridad pública, sirviendo al país con honestidad, lealtad, disciplina y sobre todo con una profunda convicción de servicio. Esta escuela de mandos fortalecerá sus capacidades para la conducción operativa, la planeación estratégica y la toma de decisiones en campo”, puntualizó.

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