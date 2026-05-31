Sujeto sube a lo alto de una antena y exige ver a su mamá ya fallecida

Un hombre de 32 años subió a una antena de telefonía celular ubicada en la comunidad de El Cercado, en Santiago, Nuevo León, y amenazó con arrojarse mientras solicitaba ver a su mamá, quien presuntamente ya había fallecido.

Los hechos se registraron la mañana de este domingo sobre la calle Miguel Rivero, entre Pablo Moya, en el mencionado municipio, donde se movilizaron cuerpos de auxilio, autoridades municipales y personal especializado en atención psicológica.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre permaneció durante más de una hora y media en la parte alta de la estructura mientras personal de emergencia mantuvo comunicación constante con él en un intento por persuadirlo de descender sin ponerse en riesgo.

De manera extraoficial y con base en información proporcionada por una fuente policiaca, trascendió que la persona se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia inhalada.

Debido a que el hombre permanecía a una altura aproximada de entre 30 y 35 metros, se solicitó el apoyo de Bomberos de Guadalupe con una escalera de gran alcance.

Con el respaldo de personal especializado en atención psicológica, los rescatistas iniciaron un diálogo que permitió mantener comunicación constante con el hombre que respondía al nombre de Remigio Luna Pérez durante la emergencia.

Según los reportes, durante la conversación repitió en varias ocasiones que necesitaba ver a su mamá; sin embargo, también manifestó que ella ya había fallecido.

Como que la persona anda en estado de intoxicación; dice que le hablen a su mamá y, por otra parte, refiere que su mamá ya falleció", reveló una fuente cercana al caso.

Tras varios minutos de diálogo, las autoridades lograron persuadirlo para descender sin presentar lesiones aparentes y fue atendido por personal médico en el sitio.

El hombre fue trasladado a la Unidad de Urgencias Médicas Shock Trauma bajo custodia para recibir valoración médica debido a síntomas de deshidratación y para descartar cualquier otra afectación a su salud.