Sheinbaum destaca crecimiento en atención médica en Informe de Gobierno

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los avances de su administración en materia de salud, particularmente el incremento de las consultas de especialidad, la contratación de médicos y el fortalecimiento del abasto de medicamentos mediante las Rutas de la Salud.

La mandataria colocó a la salud pública como uno de los principales resultados de su administración al presentar el balance, donde destacó el crecimiento de la atención médica especializada en las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar.

De acuerdo con las cifras presentadas, la atención de especialidad ha registrado un crecimiento importante desde la puesta en marcha del nuevo modelo de salud. Sheinbaum señaló que este avance forma parte de una estrategia que contempla no solamente aumentar el número de consultas, sino también incorporar más médicos especialistas, fortalecer hospitales y garantizar medicamentos para los pacientes.

La mandataria destacó que entre 2024 y 2025 el número de consultas de especialidad aumentó 25 por ciento en el IMSS-Bienestar, mientras que el IMSS y el ISSSTE registraron incrementos de 15 por ciento cada uno.

Sheinbaum: “Estamos mejorando todos los días”

Durante la presentación de los resultados de su administración, Sheinbaum sostuvo que el sistema público de salud está incrementando su capacidad de atención y que uno de los objetivos centrales es que la población tenga acceso a servicios médicos especializados sin importar si cuenta o no con seguridad social.

La jefa de Estado reconoció que todavía existen áreas que deben mejorar, pero defendió los resultados alcanzados durante su administración.

En la atención a la salud, estamos mejorando todos los días”, señaló la mandataria al hacer un balance de las acciones emprendidas en el sector.

La estrategia, explicó, incluye la contratación de médicas, médicos especialistas y médicos familiares, además de la construcción y ampliación de consultorios, centros de salud y hospitales.

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Rutas de la Salud, eje para garantizar medicamentos

Otro de los puntos destacados por Sheinbaum fue el programa Rutas de la Salud, mediante el cual el gobierno federal distribuye medicamentos e insumos directamente a las unidades médicas del IMSS-Bienestar.

La primera presidenta del país explicó que anteriormente los centros de salud podían recibir grandes cantidades de medicamentos que no necesariamente correspondían a sus necesidades, lo que podía provocar que algunos productos caducaran sin utilizarse.

Con el nuevo esquema, detalló, se estableció una distribución periódica y planificada de medicamentos de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica.

Ahora se distribuyen 270 medicamentos todos los meses a los Centros de Salud a través de las Rutas de la Salud”, explicó.

El programa forma parte de la estrategia del gobierno. Uno de los mensajes más contundentes de Sheinbaum durante su balance en materia de salud estuvo relacionado con la atención a pacientes con cáncer.

En este contexto, la jefa del Ejecutivo aseguró que “en ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos”, al defender las acciones implementadas por su administración para garantizar el suministro de tratamientos oncológicos.

La estrategia de distribución contempla también medicamentos especializados para los hospitales, donde las Rutas de la Salud llevan insumos destinados a áreas como oncología, cardiología, neurología, hematología, nefrología y anestesia.