“Los que se pelean son los que se quedan”: Notario explica por qué hacer testamento

“Los que se pelean son los que se quedan”, advierte Guillermo Escamilla, Notario 243 de la Ciudad de México, al hablar de la importancia de hacer un testamento y dejar en orden los bienes y derechos antes de morir.

Al iniciar el Mes del Testamento, el especialista explicó en entrevista para ¡Qué Tal Fernanda!, con Fernanda Familiar, en Imagen Radio qué se necesita para realizar este trámite, cuánto cuesta y por qué considera que no debe verse como un asunto exclusivo de personas mayores.

Para Escamilla, hacer un testamento no significa estar pensando en la muerte, sino asumir que llegará y decidir desde ahora qué ocurrirá con aquello que una persona construyó durante su vida.

¿Qué se necesita para hacer un testamento?

El notario explicó que el trámite requiere únicamente cuatro cosas:

Tener 16 años cumplidos.

Contar con una identificación oficial con fotografía .

Tener aproximadamente una hora de tiempo .

Tener la disposición de acudir con el notario y otorgarlo.

“Las tres primeras casi seguro todos los tenemos. La cuarta solamente depende de nosotros”, señaló.

Escamilla insistió en que no es necesario ser mayor de edad para hacer un testamento. Una persona puede otorgarlo desde los 16 años.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento?

Durante septiembre y octubre, el costo promedio a nivel nacional es de aproximadamente 2 mil 500 pesos, aunque la tarifa depende de cada entidad.

El notario mencionó algunos ejemplos:

Chiapas: mil pesos.

Chihuahua: mil pesos.

Ciudad de México: 3 mil 800 pesos.

Nayarit: 41 mil 100 pesos.

Los costos pueden consultarse por entidad en la página del Mes del Testamento.

Escamilla también destacó que existen programas sociales que permiten reducir o incluso eliminar el costo para algunos sectores.

En la alcaldía Iztapalapa, por ejemplo, explicó que tres notarios participan en un programa para que adultos mayores puedan otorgar su testamento sin costo.

También existen programas en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México mediante los cuales el trámite puede tener un costo de 2 mil 100 pesos para determinados beneficiarios.

“Todos tenemos que hacer un testamento”

Ante la pregunta de si una persona joven, menor de 40 años, debería hacer un testamento, Escamilla fue contundente: “Todos tenemos que hacer un testamento.”

El especialista explicó que nadie conoce la fecha de su fallecimiento, por lo que la ventaja del documento consiste en poder decidir hoy qué se quiere que ocurra en el futuro.

“No hacemos un testamento para morirnos hoy. Hacemos un testamento porque vamos a fallecer necesariamente”, afirmó.

Incluso puso como ejemplo una herencia que él mismo recibió de su padre. Explicó que, aunque todavía se encuentre en trámite, puede formar parte de las previsiones de su testamento.

La idea, dijo, es que cada persona pueda decidir libremente quién recibirá sus bienes y derechos.

¿Qué se puede heredar?

Escamilla explicó que, en términos generales, todo es heredable, excepto aquellos derechos considerados personalísimos, es decir, los que únicamente pueden ser ejercidos por la propia persona.

Entre ellos mencionó el derecho al voto y otros derechos que dependen exclusivamente de su titular.

“Todo lo demás es heredable”, señaló.

El notario también explicó que una de las responsabilidades de las notarías es garantizar que la persona otorgue el testamento en libertad y sin presión alguna.

Habitualmente, agregó, la persona pasa sola con el notario para expresar su voluntad.

Para Escamilla, esa libertad implica tanto decidir a quién se quieren dejar los bienes como hacerlo sin que alguien ejerza presión sobre esa decisión.

“La herencia y dejar todo en orden es un acto de amor”

Más allá de los bienes materiales, el notario consideró que hacer un testamento también puede ser una forma de evitar problemas a los familiares.

“Los que se pelean son los que se quedan”, dijo durante la entrevista.

Escamilla describió el testamento como “uno de los actos de amor más grande que puedes tener con tu familia o con quien quieras”.

Explicó que dejar claramente establecida la última voluntad puede facilitar que los familiares enfrenten el proceso posterior al fallecimiento sin tener que resolver conflictos sobre lo que la persona quiso hacer con sus bienes.

“Es pensar, ya me morí. Sí, está horrible. Estás tristísimo, pero no te dejé problemas”, expresó.

Para el notario, dejar lo que una persona pudo construir durante su vida, “poquito, mucho, regular, lo que pude”, es también una manera de decirle a los seres queridos: “te quiero con lo que puedo decirte”.

Guillermo Escamilla es Notario 243 de la Ciudad de México y señaló durante la entrevista que el teléfono del Colegio de Notarios de la Ciudad de México es 55 11 18 19.