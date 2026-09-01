Posponen audiencia de reparación del daño por incendio en estación migratoria en Ciudad Juárez

Al no presentarse los abogados defensores de las víctimas del incendio del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez y del excomisionado de dicha institución, Francisco Garduño, un juez federal difirió la audiencia en la que se revisarían si fueron cumplidas las condiciones de resarcimiento del daño y compensación económica a los familiares de los 40 fallecidos en el siniestro del pasado 27 de marzo del 2023.

Ambas partes, defensores y acusado, en este caso el INM y su excomisionado, no se presentaron a la audiencia luego que los primeros solicitaron hacerlo vía remota.

Garduño, quien se presentaría personalmente, solicitó también hacerlo de manera virtual, lo cual fue negado por el juez, ante lo cual pospuso la audiencia para una fecha posterior aún no definida, y que esta vez deberá ser presencial.

La audiencia de la causa penal 237/2023, revisaría si el excomisionado del Instituto Nacional de Migración cumplió las condiciones establecidas al concedérsele la suspensión condicional del proceso.

La audiencia estaba programada para las 9 de la mañana de este martes en el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez.

En enero de 2025 el juez otorgó una suspensión condicional provisional del proceso por un año y medio, a cambio de cumplir diversas condiciones como el pago de indemnizaciones a la totalidad de las víctimas, una disculpa pública, capacitaciones en derechos humanos y protección civil a personal del INM, así como acreditar acciones de supervisión de las estaciones migratorias y visitas periódicas para revisar sus condiciones de seguridad.

Ahora será el Órgano de Administración del Poder Judicial de la Federación quien establecerá la fecha de reprogramación de la audiencia.

Paralelamente al proceso judicial, medio centenar de familiares de las víctimas, de personal del INM sometido a proceso y defensores civiles de derechos humanos, realizaron una protesta afuera de las instalaciones del Poder Judicial Federal en Ciudad Juárez.