“Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones”: Sheinbaum cierra filas en la 4T

En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró filas al interior de la Cuarta Transformación y aseguró que no existen divisiones ni rompimientos, al tiempo que afirmó que su administración mantiene rumbo porque este es marcado por el pueblo de México.

Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la Vida Pública, que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, sostuvo ante su gabinete legal y ampliado, gobernadores, integrantes de Morena, empresarios y familiares reunidos en el Patio Central.

En medio de los recientes cuestionamientos y controversias protagonizados por integrantes de Morena, la Mandataria federal llamó a quienes forman parte de la Cuarta Transformación a conducirse bajo los principios de honradez y austeridad, y advirtió que la autoridad política y moral debe construirse todos los días.

Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo, precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos”, afirmó.

Sheinbaum remarcó que la autoridad política y moral no se obtiene por riqueza o poder, sino que se refrenda diariamente mediante las acciones de quienes ejercen responsabilidades públicas.

“No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere, ni con todo el dinero del planeta. Por ello, y justamente por ello, insistimos en que solo con honestidad se dan verdaderamente resultados”, enfatizó.

La Presidenta también afirmó que su Gobierno mantendrá una defensa firme de la soberanía y la independencia de México frente a otros gobiernos, particularmente en la relación con Estados Unidos.

En este contexto, recordó el fallecimiento de 17 connacionales en centros de detención estadounidenses y refrendó el compromiso de su administración para proteger y acompañar a los mexicanos que viven en el vecino país.

Mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano, la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, sostuvo.

En materia de seguridad, Sheinbaum reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y destacó la reducción de los homicidios dolosos durante su administración.

La presidenta señaló que, a 23 meses de Gobierno, los homicidios dolosos disminuyeron 51 por ciento, lo que, de acuerdo con sus cifras, representa 44 homicidios menos cada día.