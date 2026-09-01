Defenderé con firmeza nuestra soberanía, dignidad e independencia: Sheinbaum

Sheinbaum lanzó uno de los últimos mensajes por su Segundo Informe de Gobierno. “México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”. Así, la presidenta Claudialanzó uno de los últimos mensajes por su Segundo Informe de Gobierno.

Desde el Patio de Honor de Palacio Nacional y frente a cientos de invitados, la mandataria dijo este 1 de septiembre que México está dispuesto a dialogar, colaborar y alcanzar acuerdos con otros países, pero sin subordinación.

“Cooperación no significa sometimiento”, sostuvo Sheinbaum al hablar particularmente de los acuerdos alcanzados en materia de seguridad con el país vecino.

Explicó que la relación y colaboración con otras naciones debe partir de cuatro principios muy concretos: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida pero diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

La Presidenta insistió en que México quiere mantener el diálogo y el entendimiento con todas las naciones, incluso cuando existan diferencias, pero eso no significa, recalcó, renunciar a los principios del país.