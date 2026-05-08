Sheinbaum destaca cifra más alta de afiliados al IMSS para un mes de abril

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la economía nacional está fortalecida y muestra de ello son los 22 millones 748 mil 603 empleos afiliados al IMSS, cifra más alta para un mes de abril y la tercer más alta para cualquier mes desde que se tiene registro.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo destacó las cifras optimistas en la economía nacional, entre ellas, el récord en venta de autos ligeros en primer cuatrimestre del año con 500 mil 512 vehículos ligeros; monto histórico en remesas en un primer trimestre con 14 mil 457 millones de dólares.

Dinámica de la economía mexicana

“Al 30 de abril se registró un incremento mensual de 23 mil 923 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Con ello la afiliación total alcanzó los 22 millones 748 mil 600 tres puestos de trabajo, siendo la cifra más alta para un mes de abril de la historia, y la tercera más alta para cualquier mes desde que se tiene registro. Es una muy buena noticia. La segunda buena noticia que habla de la dinámica de la economía mexicana, entre enero y abril se vendieron 500 mil 512 vehículos ligeros. La mayor cantidad en la historia en un primer cuatrimestre del año”, celebró.

Además de la reducción de la inflación al llegar a 4.45 por ciento; disminución de la tasa de interés, ya que el Banco de México la recortó a 6.5 por ciento lo que incentiva las inversiones.

“En abril la inflación registró 4.45%, lo que representa una reducción tras 3 meses al alza y ayer el Banco de México anunció la disminución de la tasa de interés, lo cual pues va a ayudar a las inversiones del país. Entonces, son muy muy buenos datos”, destacó.

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