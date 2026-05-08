Segob niega ataques a Díaz Ayuso durante su visita a México

La Secretaría de Gobernación (Segob) asegura que la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se llevó a cabo en libertad.

Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno, informó

la dependencia en un comunicado.

La Secretaría aseguró que no se intentó evitar alguna de las presentaciones públicas o privadas de Díaz Ayuso.

México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa", agregó la Segob.

Este viernes, Díaz Ayuso decidió no avanzar con el viaje que estaba realizando en México pues asegura que la presidenta Claudia Sheinbaum, la ha atacado diariamente y ha llamado al boicot de varios de sus eventos.

La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles, asegura la Comunidad de Madrid en un comunicado.

De acuerdo con Díaz Ayuso, el gobierno mexicano amenazó a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el lugar donde se celebrará el evento si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La gala, copatrocinada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, se celebra un año en Cancún y otro, en la capital española.

Díaz Ayuso ha decidido mantener reuniones con los organizadores, pero no acudir a la gala para no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud, explica el comunicado.

Además, menciona que es falso que la agenda de la presidenta estuviera vacía.

Durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje.

La Comunidad de Madrid reiteró que el clima de boicot sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano, por lo que no viajará a Monterrey, Nuevo León para seguir con la visita sino que regresará a España.

El Gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña.

La Comunidad agrega que resulta insólito que la presidenta mexicana amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España.

La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy.

Y reiteró que la presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine Internacional.

Lo que califica como un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión.