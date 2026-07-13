Piden investigar posible infiltración del crimen organizado en la aviación civil mexicana

El ex titular de la Unidad Especializada en Combate a la Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República, Samuel González Ruiz, consideró que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Fiscalía General de la República (FGR) deben investigar a fondo la presunta infiltración del crimen organizado en el sistema aeronáutico mexicano, a partir de la información contenida en el expediente judicial de un piloto identificado como colaborador del Cártel del Pacífico.

Por tratados internacionales, la competencia para investigar delitos en una aeronave es materia del estado de la matrícula; es materia federal. Esa competencia está también prevista en el artículo quinto del Código Penal Federal, que determina como exclusiva la investigación de un delito cometido en una aeronave, que es materia de la Fiscalía General de la República. Ellos son los responsables de hacer este tipo de investigaciones”.

Entrevistado por la periodista Ivonne Melgar para Imagen Radio, el consultor en materia de seguridad señaló que la operación de un avión requiere cumplir estrictos controles de mantenimiento, seguros, certificaciones y planes de vuelo, a cargo de la AFAC, por lo que consideró imposible que una flotilla de aeronaves vinculadas al crimen organizado pudiera operar durante más de una década sin conocimiento o negligencia de las autoridades responsables.

“Un avión no puede andar volando sin cumplir requisitos de mantenimiento, no puede estar siendo operado en las pistas sin un plan de vuelo, pues es lo que le permite despegar de una pista oficial. Todo eso debiera estar perfectamente controlado y regulado por la Agencia Federal de Aviación Civil. Agencia que tiene antecedentes de permitir que operaran aeronaves sin cumplir los requisitos de mantenimiento”.

El especialista consideró que el acuerdo de cooperación firmado por el piloto con las autoridades estadunidenses representa una oportunidad para que México solicite asistencia internacional y obtenga información sobre posibles actos de corrupción dentro de la AFAC que hayan facilitado las operaciones aéreas del Cártel del Pacífico.

González Ruiz aseguró que existen más pilotos vinculados con organizaciones criminales y enfatizó que la información utilizada para sustentar sus señalamientos proviene de expedientes judiciales públicos de Estados Unidos, por lo que, afirmó, cualquier autoridad mexicana puede consultarla e incorporarla a sus investigaciones.