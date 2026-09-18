Sheinbaum descarta reunión privada con Maru Campos en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que no tendrá reuniones privadas con la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, en su gira por el estado.

Al realizar su conferencia de prensa matutina, desde Irapuato, Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que será recibida por la mandataria estatal en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Sin embargo, por cuestiones de agenda, no sostendrá reuniones privadas con la panista, y en su lugar será recibida por la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez en la Ciudad de México para atender sus solicitudes.

Yo la verdad voy al evento y de ahí me voy a Baja California. Entonces le pedí a la secretaria de Gobernación que hablara con la gobernadora, habló con la gobernadora y van a tener varias reuniones sobre los temas que está solicitando a través de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para ver los temas que ella está planteando”, explicó.

Previamente, la gobernador Maru Campos había enviado un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum con tres peticiones, al saber que realizará una gira por Chihuahua para dar a conocer los resultados de su segundo informe de Gobierno. La titular del Ejecutivo reconoció que existen diferencias con la panista a partir de la participación de agentes de la CIA en un operativo en el estado.

En el caso de Chihuahua hemos tenido diferencias muy importantes, relacionadas con la participación de agentes de la CIA en un operativo. Incluso abrió la Fiscalía General de la República una investigación sobre este tema y por eso hemos tenido diferencias. Pero eso no quiere decir que no nos veamos, entonces nos vamos a ver en el aeropuerto, ahí donde vamos a llegar y después ya me dirigiré al evento”, declaró.

La mandataria federal fue consultada sobre la posible asistencia de Maru Campos a su evento, y expresó que muchos gobernantes de oposición prefieren no acudir por los abucheos de los morenistas y simpatizantes de la 4T.