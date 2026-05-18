Ante Ébola, Ssa emite aviso preventivo de viaje; ¿cuáles son las recomendaciones?

La Secretaría de Salud (Ssa) emitió un Aviso Preventivo de Viaje para las personas que planean trasladarse a la República Democrática del Congo y a Uganda, ante la emergencia sanitaria internacional decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido al brote de ébola en África Central.

Enfatizó que aunque en México, el nivel de riesgo de contagio es bajo, se recomienda evitar los viajes no esenciales a países y zonas con brotes activos

Al tratarse de un evento con riesgo de propagación internacional, es importante considerar que los viajeros podrían estar expuestos no solamente a personas potencialmente enfermas, sino a otros riesgos sanitarios presentes en las zonas afectadas”, expuso.

Añadió que la probabilidad de contagio se vincula con el historial de viaje, la permanencia en las áreas afectadas y la exposición a pacientes o materiales contaminados.

Aclaró que actualmente no se dispone de tratamiento ni de vacuna para esta variante, por lo que la movilidad en el transporte aéreo y los eventos masivos generan la necesidad de mantener el monitoreo epidemiológico global.

La probabilidad de contagio se vincula con el historial de viaje, la permanencia en las áreas afectadas y la exposición a pacientes o materiales contaminados. Especial IA / Fernando Dávila

¿Qué riesgos hay para la salud?

En relación con la enfermedad por virus del ébola, la dependencia federal delineó los siguientes puntos:

Existe posibilidad de importación de casos por viajeros internacionales procedentes de zonas con transmisión activa.

Existe posibilidad de importación de casos por viajeros internacionales procedentes de zonas con transmisión activa. El periodo de incubación puede variar entre 2 y 21 días.

La transmisión ocurre mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas.

El virus no se transmite por vía aérea como la influenza o covid-19.

La identificación y aislamiento oportuno de personas sintomáticas reduce significativamente el riesgo de transmisión.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Con el objetivo de mitigar riesgos de dispersión de la enfermedad, la autoridad sanitaria emitió las siguientes indicaciones divididas en tres fases operativas:

Antes del viaje:

Evitar los traslados que no sean esenciales a las naciones y regiones que registran brotes de la infección.

Evitar los traslados que no sean esenciales a las naciones y regiones que registran brotes de la infección. Ubicar con anticipación los centros de atención médica y servicios sanitarios disponibles en el lugar de destino.

Atender las disposiciones emitidas por los organismos de salud nacionales e internacionales.

Consultar las Guías del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores para los destinos específicos de la República Democrática del Congo y Uganda en https://portales.sre.gob.mx/guiadeviaje/103-ficha-de-paises/401-republica-democratica-del-congo

Durante el viaje:

Realizar el lavado de manos con agua y jabón de forma frecuente, o aplicar soluciones en gel con base de alcohol.

Realizar el lavado de manos con agua y jabón de forma frecuente, o aplicar soluciones en gel con base de alcohol. Evitar la proximidad física con personas que manifiesten síntomas de infección o que se encuentren enfermas.

Abstenerse de compartir artículos de uso personal que puedan contener fluidos corporales.

Después del viaje:

Monitorear el estado de salud durante los 21 días posteriores al retorno.

Monitorear el estado de salud durante los 21 días posteriores al retorno. En caso de presentar sintomatología como fiebre, debilidad, dolor de cabeza, dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal o sangrados, se debe evitar la automedicación.

Permanecer en aislamiento voluntario y establecer comunicación inmediata por vía telefónica con las autoridades de salud locales para reportar el antecedente de estancia en el extranjero.

fdm