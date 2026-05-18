México exige a Israel respetar derechos humanos de mexicanos detenidos en flotilla Global Sumud

Luego de que este lunes, militares del Estado de Israel interceptaran las cerca de 40 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud en la que viajaban más de 300 activistas, entre ellos siete mexicanos con destino a la Franja de Gaza, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, demandó respeto a los derechos humanos de los connacionales y dijo que a través de los consulados en la región atenderán los requerimientos legales y apoyos necesarios.

Exigimos, particularmente a las autoridades israelíes, el pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud.

Reafirmamos la necesidad de que se garantice su integridad física, trato digno y acceso consular inmediato, en cumplimiento del derecho internacional. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores seguimos en contacto con sus familias, con nuestros equipos consulares activados y en coordinación con otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla. No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta”.

Los mexicanos participantes de esta flotilla Global Sumud que partió a mediados del mes de abril de Barcelona, para llevar ayuda humanitaria a Gaza y cuya embarcación fue asegurada este día cerca de la costa de Chipre son: Diego Vázquez Galindo, Sol González Eguía, Violeta Remedios Núñez Rodríguez, Ana Jimena Hernández Medrano, Paulina del Castillo Poblano Wiriicaid Flores y Daniel Alfaro Valdez.

La semana pasada fue repatriada a México la fotógrafa Abril Rojas Ángel, quien también viajaba en esta misión humanitaria.

Reafirmamos la necesidad de que se garantice su integridad física, trato digno y acceso consular inmediato”, señaló el canciller Roberto Velasco. Cuartocuro/Graciela López Herrera

ISRAEL DEFIENDE BLOQUE NAVAL

En tanto, el Ministerio de Exteriores de Israel publicó un video en el que se observa a varios de los activistas después de ser llevados a un puerto donde serán procesados y deportados a sus países de origen. Señaló que en las embarcaciones no se encontró ayuda humanitaria.

La embajada de Israel en México informó que la operación llevada a cabo en relación con la flotilla “Global Sumud” se desarrolló de manera controlada, profesional y sin incidentes de violencia, y conforme al derecho internacional.

Hasta el momento no se han registrado personas heridas, y se están adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros a bordo.

La operación se llevó a cabo conforme a los principios aplicables del derecho internacional y con estricto respeto a la proporcionalidad y a la prevención de cualquier escalamiento innecesario”, apuntó.

Aseguró que el propósito de la flotilla y sus integrantes es político y mediático, y busca servir a los intereses de la organización terrorista Hamás, desviando la atención de su negativa a deponer las armas y dificultando los esfuerzos internacionales de estabilización.

Aclaró que la asistencia humanitaria hacia la Franja de Gaza se mantiene activa y a gran escala mediante mecanismos internacionales coordinados y bajo esquemas de coordinación establecidas. Desde octubre de 2025, han ingresado a Gaza más de 1.58 millones de toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, suministros médicos y bienes esenciales.

La representación diplomática del país hebreo en nuestro país advirtió que mantiene un bloqueo naval legal sobre la Franja de Gaza como parte de la lucha contra la organización terrorista Hamás y en cumplimiento de su obligación de proteger la seguridad de sus ciudadanos e impedir la transferencia de armamento, materiales de doble uso y otros recursos susceptibles de ser utilizados en beneficio Hamás y de otros grupos terroristas que operan en la zona.

La legalidad de dicho bloqueo fue reconocida, entre otros, por la Comisión Palmer de las Naciones Unidas (UN Secretary-General Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Gaza Flotilla Incident). Respecto al derecho internacional, un Estado que impone un bloqueo naval tiene la facultad y la obligación de hacerlo cumplir, incluyendo en aguas internacionales, frente a intentos deliberados de violarlo”.

Recordó que los participantes de la flotilla fueron advertidos de manera clara y reiterada sobre la existencia del bloqueo naval y sobre la intención de Israel de hacerlo cumplir. A pesar de ello, los organizadores declararon públicamente su intención de llegar a Gaza desafiando dicho bloqueo.

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