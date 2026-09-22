Sheinbaum confirma investigación por muerte de cinco bebés en Durango; Zoé Robledo atiende el caso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se encuentra en Durango para atender personalmente el caso de la muerte de cinco recién nacidos ocurrida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria señaló que lo ocurrido ya es investigado por las autoridades sanitarias para determinar qué provocó los fallecimientos, al tiempo que se mantiene contacto y acompañamiento con las familias de los bebés.

Lamentablemente, los bebés que fallecieron, está también Zoé ahí. Se está haciendo una investigación para ver qué fue lo que provocó y estar en contacto con las familias”, afirmó.

¿Qué ocurrió en Durango?

Cinco recién nacidos fallecieron entre el 15 y el 19 de septiembre, mientras permanecían internados en la UCIN. El IMSS informó que inició una investigación clínica y epidemiológica para establecer las causas de los decesos y determinar si existe algún factor común entre los casos.

Como parte de las acciones de vigilancia, se detectó la presencia de una bacteria en la unidad; sin embargo, hasta ahora las autoridades no han establecido que exista una relación directa entre el microorganismo y las muertes. La UCIN permanece bajo medidas de contención, vigilancia y control mientras continúan las investigaciones.

En este contexto, la jefa de Estado también aclaró que la situación en Durango es un caso particular y la diferenció de las problemáticas registradas recientemente en Veracruz. Asimismo, rechazó que exista una situación de protestas generalizadas en los servicios de salud de todo el país.

Por su parte el Seguro Social señaló que continuará con las investigaciones y brindará acompañamiento a las familias afectadas mientras se determinan las causas de los fallecimientos.