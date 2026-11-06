Sheinbaum condena asesinato de regidor de Cuernavaca... fue por encargo

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato de Gabriel Rivas, regidor de Cuernavaca por Morena, y afirmó que fue un ataque dirigido y ordenado.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo calificó el crimen como un hecho “triste” e “indignante”. La Mandataria federal instruyó al Gabinete de Seguridad a apoyar a la Fiscalía General de Morelos en las investigaciones para esclarecer el crimen.

"En el momento que conocimos de su homicidio, le pedí al Gabinete de Seguridad que dedicara tiempo, esfuerzo a apoyar a la Fiscalía del Estado de Morelos para esclarecer el homicidio. Fue un homicidio directo. Unas personas en motocicleta que le dispararon de manera directa. No hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él. Y en efecto él había estado denunciando recientemente un desarrollo inmobiliario en una zona de Cuernavaca", lamentó.

La Mandataria federal señaló que Gabriel Rivas había criticado un desarrollo inmobiliario en Cuernavaca. Al respecto, ofreció que su Gobierno pedirá al gobierno estatal analizar la situación del predio.