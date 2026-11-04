Sheinbaum celebra triunfo de candidatos de origen mexicano en California y Texas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el triunfo de los gobernadores electos de California, Xavier Becerra, y de Texas, Gina Hinojosa, por ser de origen mexicano, pues dijo que no sólo tienen un vínculo con su estado, sino también con los connacionales que radican en Estados Unidos.

“Ambos tienen, ya sea padre o madre o dos de ellos nacidos en México y tienen un vínculo con su estado, su propuesta, pero también un vínculo con los mexicanos y nos da mucho gusto que mexicanos-estadunidenses que están allá tengan esta participación y este reconocimiento”, dijo la presidenta en el Patio Central de Palacio Nacional durante su conferencia de este miércoles en la que se dieron a conocer los avances del Plan Michoacán a un año de su implementación.

Cuestionada directamente sobre el resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos en las que triunfaron los demócratas al recuperar las mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, la presidenta de la República consideró que dichos resultados electorales “muestran un sentimiento de los estadunidenses”.

Sheinbaum Pardo aseguró que independientemente del resultado de la elección en Estados Unidos, en su gobierno se busca "siempre la mejor relación" con ese país, pero reiteró que será con respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la colaboración sin subordinación.

Trump reconoce derrota en elecciones de EU

El presidente de Estados unidos, Donald Trump, reconoció la derrota en las elecciones intermedias en las que los demócratas se impusieron en el Congreso arrebatándole la mayoría a los republicanos e incluso lograron triunfos en estados en los que históricamente estaban pintados de rojo.

“Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, realmente lo creo”, dijo el mandatario estadunidense durante una entrevista con Fox News. “Pelearon duro”, agregó luego de que previamente en su red social, Truth Social, afirmó que él no estaba en la boleta, sino hubiera sido una "victoria aplastante".

Demócratas arrebatan bastiones a los republicanos

Los demócratas consiguieron históricas victorias ante los republicanos, luego de que Gina Hinojosa le arrebató Texas a Greg Abbot para convertirse en la primera gobernadora latina en ese estado, donde los votantes no elegían a un candidato del Partido Demócrata a la gubernatura desde 1991.

Gina Hinojosa nació en Valle del Río Grande y fue criada en una familia de tradición católica mexicana.

Por su parte, Xavier Becerra mantuvo California en poder de los demócratas al imponerse al republicano Steve Hilton para convertirse así en el primer latino en ser elegido al frente del gobierno del estado desde el siglo XIX.

Xavier Becerra nació en Sacramento y es hijo de migrantes mexicanos. Fue congresista federal, fiscal general de California y secretario de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno del expresidente Joe Biden.