Un tsunami demócrata le arrebata el Congreso a Trump

WASHINGTON, Estados Unidos.

Los demócratas encabezaron un tsunami político este martes en Estados Unidos y se adueñaron del Congreso, un humillante revés para Donald Trump que compromete el final de su presidencia.

La oposición ganó el control de la Cámara de Representantes y el Senado, con triunfos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, y bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas, estado en el cual ningún demócrata había ganado el escaño desde 1932.

Los demócratas prometen abrir investigaciones sobre el presidente, su familia y su gobierno, y sobre la conveniencia de seguir pagando por la guerra en Irán.

Con victorias arrolladoras y contundentes, el pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump", declaró el senador Jon Ossoff, reelecto al Senado por Georgia.

Trump reconoció la derrota, en una conversación con periodistas del New York Times durante la aciaga velada electoral.

"Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados", dijo el mandatario, citado por el diario.

"Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, realmente lo creo", dijo el mandatario de 80 años en una entrevista con Fox News, en un tono conciliador. "Pelearon duro".

Cuando las proyecciones comenzaron a mostrar el triunfo demócrata, Trump se desmarcó de la derrota republicana y escribió en redes sociales: "Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE!".

A pesar de reconocer la derrota, Trump posteó en redes sociales una gorra roja con la palabra "VETO", en referencia a su capacidad de vetar proyectos de ley aprobados por la mayoría demócrata.

- Hitos electorales -

En sus dos primeros años de mandato, Trump lanzó campañas militares de éxito desigual, en Venezuela e Irán, recortes de impuestos y decenas de decretos presidenciales.

Este martes reconoció que el conflicto con Irán pudo haber contribuido con la derrota de su partido, aunque defendió la acción militar.

Tras conocerse los resultados, el principal negociador iraní en los diálogos con Washington, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que los estadounidenses votaron "NO A LA GUERRA".

El resultado en las urnas refleja además preocupaciones en torno al costo de vida, con el alza del combustible y de los precios de los alimentos.

En medio de este clima, el partido demócrata conquistó bastiones republicanos.

En Texas, James Talarico, un pastor presbiteriano, se alzó al Senado con una victoria arrolladora sobre Ken Paxton, candidato apoyado fuertemente por Trump.

También en este estado, Gina Hinojosa venció a Gregg Abbott, el republicano que buscaba la reelección.

En Kansas, Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata en ser electo a la Cámara Alta por ese estado desde 1932, mientras que Iowa votó a su primer senador demócrata desde 2008.

Y en Míchigan, Abdul El Sayed cantó victoria en una reñida pelea que lo convertiría en el primer musulmán electo por el Senado.

Signo de un cambio decisivo del horizonte político, los republicanos que ganaron lo hicieron con márgenes mucho más pequeños que en anteriores contiendas.

El gobernador electo de Florida, Byron Donalds, el primer jefe de gobierno negro en la historia de ese estado sureño y sólidamente republicano, ganó con una ventaja de apenas 1,5 puntos.

Hace cuatro años, su predecesor Ron DeSantis se impuso con 20 puntos porcentuales frente a su rival demócrata.

- "MAGA en desbandada" -

Hakeem Jeffries, quien debe asumir como el próximo líder de la bancada demócrata de la Cámara de los Representantes dijo en un video que "los extremistas del MAGA están en desbandada de costa a costa. Donald Trump está en conmoción en este momento".

El político ha prometido un trabajo ambicioso en el legislativo enfocado en el tema del poder adquisitivo, una de las principales quejas del electorado.

"La gente en Texas sufre por los precios de la gasolina, la crisis alimenticia y la salud", dijo Kathy Jackoway quien celebraba la victoria de Talarico.

"Es una gran victoria para Texas, pero también es un triunfo gigante para Estados Unidos el tener a James Talarico en el Senado para tratar de controlar este gobierno que está fuera de control. Todos sufren (...) y Trump está ocupado construyendo monumentos para sí mismo", dijo la votante a AFP.

En Atlanta, Gracie Surface dijo que votó por Ossoff, una de las promesas del partido demócrata, porque la política estadounidense necesita "sangre nueva".