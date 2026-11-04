Sentencian a dos policías de la Fiscalía de Durango por exigir mordida a ciudadano

La Fiscalía Anticorrupción obtuvo una pena de 2 años, 11 meses y 29 días de prisión por el delito de cohecho en contra de dos elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango.

La dependencia estatal informó que, además, se logró la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público por este mismo periodo y se estableció una multa de 24 mil 325 pesos con 25 centavos, así como el pago de 14 mil 400 pesos como reparación del daño moral.

Los elementos sentenciados son Víctor Alfonso González Saldaña y Gregorio Puente Nájera.

El delito de cohecho está previsto y sancionado en el artículo 338, fracción I, del Código Penal vigente en la entidad.

Los agentes se desempeñaban como policías de la Fiscalía General del Estado y solicitaron a un ciudadano la cantidad de 10 mil pesos por realizar el trabajo que por obligación les correspondía, por lo que fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Gómez Palacio y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La resolución se dio a conocer durante la audiencia de lectura de sentencia, celebrada ante la jueza de control, en la que se les impuso una pena de 2 años, 11 meses y 29 días de prisión, así como la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público por este mismo periodo.

Se estableció una multa de 24 mil 325 pesos con 25 centavos y el pago de 14 mil 400 pesos como reparación del daño moral.

Lo anterior, luego de la investigación realizada por la Fiscalía Especializada, mediante la cual la agente del Ministerio Público, a través de testigos, periciales e informes de la Policía Investigadora, probó en audiencia, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad de los ahora sentenciados.