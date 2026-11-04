Cae “El Chino” en CDMX con 43 mdp; presunto líder de una red de lavado de dinero

Bojun “N”, alias “El Chino”, presunto líder de una red de lavado de dinero al servicio de un grupo dedicado a la extorsión y al tráfico de personas, fue detenido con 43 millones de pesos, entre dólares y moneda nacional, en la Ciudad de México, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de un mensaje, en su cuenta de X, el funcionario detalló que el operativo de captura fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico aseguró más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares, durante un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

En esta acción fue detenido Bojun “N”, identificado como presunto líder de una red de lavado de dinero al servicio de una organización criminal y relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas”, indicó el funcionario.

Dinero asegurado a Bojun “N”, alias “El Chino” presunto líder de una red de lavado de dinero al servicio de un grupo dedicado a la extorsión y al tráfico de personas Foto: Especial

García Harfucho detalló que durante el cateo también se aseguraron drogas, cartuchos, vehículos y documentación relacionada con la investigación; y agradeció la colaboración de las autoridades capitalinas.

Agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades de la Ciudad de México y de @SSC_CDMX. Las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan. Seguiremos investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación y combatir la extorsión y la violencia que dañan a las familias”, indicó García Harfuch.

"El Chino" tenía en su poder 43 millones de pesos

El Gabinete de Seguridad informó que durante el cateo en el que fue detenido Bojun “N”, alias “El Chino”, de 41 años, se aseguraron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, equivalentes, en conjunto a aproximadamente 43 millones 720 mil pesos.

También se decomisaron teléfonos celulares, documentación, diversas credenciales migratorias, dosis de droga, una báscula gramera digital, una máquina contadora de billetes, relojes, cartuchos y vehículos.

Las investigaciones establecen que Bojun “N” opera como lavador de dinero para un grupo dedicado a la extorsión y al tráfico de personas en la Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo.

Se indicó que al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto con el dinero y objetos asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, para continuar con las investigaciones correspondientes.