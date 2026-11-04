Vinculan a proceso a sujeto por el robo de 52 celulares valuados en más de 180 mil pesos

El robo de 52 teléfonos celulares, valuado en conjunto en 180 mil 141 pesos, derivó en la vinculación a proceso de Édgar René “N”, señalado por su presunta responsabilidad en un asalto a un negocio ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

La resolución se obtuvo tras las indagatorias realizadas por la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación.

Los hechos que se investigan ocurrieron el 17 de mayo de 2024, en un establecimiento localizado en la colonia San Onofre, donde aparentemente Édgar René “N” ingresó en compañía de otros hombres y con el uso de un arma de fuego, amenazaron a las y los empleados y sustraer 52 equipos telefónicos.

La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada dio seguimiento a las investigaciones relacionadas con este caso tras su denuncia, orientadas al esclarecimiento de los hechos.

Como resultado de las indagatorias, se identificó a Édgar René “N” como presunto partícipe.

Al encontrarse recluido por una causa diversa, el señalado fue excarcelado para formular imputación y su posterior vinculación a proceso.

Los datos de prueba ofrecidos por esta representación social fueron suficientes para que un juzgado le dictara el auto de vinculación a proceso, imponiéndole como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por un año, mientras continúa el procedimiento penal correspondiente hasta la obtención de una sentencia.