Xavier Becerra, hijo de mexicanos, gana en California y consolida el bastión demócrata

El demócrata Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, obtuvo la victoria en las elecciones estatales y se convertirá en el próximo gobernador de California, tras superar al candidato republicano Steve Hilton, de acuerdo con las proyecciones de las principales cadenas informativas de Estados Unidos.

Becerra, de 68 años, asumirá un mandato de cuatro años en sustitución de Gavin Newsom, quien concluye su segundo periodo en el cargo sin opción a reelección.

La victoria ratifica el dominio del Partido Demócrata en California, entidad que no ha llevado a un mandatario de extracción republicana al poder desde 2006, con Arnold Schwarzenegger.

La carrera de Becerra incluye una amplia trayectoria política en Washington y Sacramento. fungió como secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración de Joe Biden, fue fiscal general de California, legislador estatal y representante en la Cámara Baja federal durante 12 periodos consecutivos, donde llegó a presidir el Caucus Demócrata y el Caucus Hispano del Congreso.

A lo largo de la contienda, Becerra perfiló su candidatura como un dique ante el gobierno federal encabezado por Donald Trump, señalando a su oponente como una figura subordinada a las políticas del magnate neoyorquino.

“Como gobernador de California, me comprometo a proteger y liderar a nuestro estado frente a Trump y sus ataques. Cuando su administración amenace el acceso a la salud, la vivienda asequible, los salarios justos o las protecciones a los migrantes y comunidades marginadas, el estado tiene la responsabilidad de intervenir y luchar. Tengo un historial probado de haberlo enfrentado y vencido, tras demandarlo 122 veces como fiscal general”, consignó su plataforma.

En el ámbito estatal, el gobernador electo comprometió acciones inmediatas para abaratar el costo de la atención médica, acelerar la edificación de inmuebles para contener la crisis de vivienda, castigar la especulación de precios y destinar partidas extraordinarias a la prevención de desastres naturales provocados por incendios forestales, sequías e inundaciones.

Asimismo, propuso un marco regulatorio para la inteligencia artificial que exija transparencia ambiental a los centros de datos sin frenar sus beneficios educativos y gubernamentales.

Por su parte, Steve Hilton, expresentador de la cadena Fox News, ciudadano estadounidense naturalizado en 2021 y respaldado públicamente por Donald Trump, centró sus ataques en el desempeño de Becerra al frente del sector salud federal durante contingencias sanitarias.

No obstante, las propuestas fiscales del republicano fueron duramente cuestionadas durante los debates electorales por replicar la agenda conservadora en uno de los bastiones progresistas más sólidos de Estados Unidos.