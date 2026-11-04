Frío congela zona montañosa de Veracruz

La temporada de frío comenzó a mostrar sus primeros efectos en las zonas altas de Veracruz.

La madrugada del martes 3 de noviembre se registró la primera helada de la temporada invernal 2026-2027 en el municipio de Las Vigas de Ramírez, en la región montañosa central del estado.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó el fenómeno, que dejó escarcha y una capa de hielo sobre plantas y otras superficies expuestas durante las primeras horas de la mañana.

Jessica Luna Lagunes, responsable del área de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Conagua, explicó que se trató de un fenómeno localizado en las zonas de mayor altitud y aclaró que no representa un descenso generalizado de temperatura en todo Veracruz.

Las bajas temperaturas también se hicieron sentir en Zalayeta, localidad del municipio de Perote, donde se reportó una temperatura mínima de 0 grados Celsius.

Las Vigas de Ramírez, ubicada en las inmediaciones del Cofre de Perote y a unos 35 kilómetros de Xalapa, fue el punto donde se documentó la primera helada de esta temporada en territorio veracruzano.

Ante las condiciones de frío, la Conagua recomendó a los habitantes de la zona montañosa central abrigarse durante las mañanas y proteger a sus animales, debido a la posibilidad de que continúen presentándose bajas temperaturas en las comunidades de mayor altitud.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz señaló además que durante las noches y madrugadas se mantiene ambiente de fresco a frío en las regiones montañosas, con posibilidad de heladas ligeras y neblinas.