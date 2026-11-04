Violencia de ICE impulsó el triunfo demócrata histórico en Texas

La violencia de los agentes del ICE contra mexicanos en Texas contribuyó a la histórica elección que ha llevado a los demócratas nuevamente al poder en ese estado.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos mató al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en julio y su muerte se convirtió en todo un movimiento electoral.

Un agentes de ICE pasó en octubre por encima un vehículo al mexicano Miguel Parra Hernández y hubo testimonios de electores que lo mencionaron al ir a votar. La dependencia dejó morir en centros de detenciones en Texas a los mexicanos Miguel Ángel García Hernández y Félix Alcorta Rodríguez.

El ICE incluso masacró de varios disparos a un ciudadano estadunidense con aspecto mexicano, Rubén Rey Martínez de 23 años, nacido y creado en San Antonio.

Esas muertes y agresiones del ICE quedaron entrelazadas con las campañas de la primera mujer y primera latina gobernadora electa en la historia de Texas, Gina Hinojosa, del primer senador demócrata en el estado desde 1988, James Talarico, y en retorno de la frontera de Texas con México a los demócratas.

Daphne Gómez, una maestra de Houston, dijo que “Creo que ICE fue lo que motivó a todos” a participar en esta elección. Habló especialmente sobre la muerte de Lorenzo Salgado, “No creo que merecía morir por eso”, por estar sin permiso en el país. Lorenzo había vivido 35 años sin antecedentes penales en Houston; era pequeño empresario exitoso.

Maritza Mendoza, de 33 años, habló sobre Lorenzo Salgado al ir a votar por primera vez en Houston.

Todo lo relacionado con la inmigración nos ha afectado muchísimo, todos los días”, dijo.

Jasmine Bruce dijo ahora al conocer los resultados electorales en Texas que “la mayor parte de esto fue por Lorenzo”.

Deanna McKinne, quien a los 39 también decidió votar por primera vez, dijo que decidió votar después de “ver cómo atropellaban a ese hombre y luego afirmaban que había sido un accidente”, en referencia a Miguel Parra Hernández.

El senador electo James Talarico se refirió a Lorenzo Salgado como un texano con valores de su estado, no como migrante indocumentado.

Lorenzo Salgado encarnaba el sueño americano. Es exactamente el tipo de persona que queremos en este país. “Lorenzo era un hijo de Dios, dotado de un valor infinito”, dijo en un discurso Talarico.

Lorenzo, nuestro compatriota texano, merece justicia. Y eso es exactamente por lo que lucharé en el senado de Estados Unidos”, advirtió.

Mientras cientos de electores dejaron en el altar levantado a Lorenzo Salgado sus calcomanías que corroboraban que “yo voté”, la gobernadora electa, la abogada de derechos civiles Gina Sandoval, dijo que exigirá aclarar esa muerte.

En la frontera de Texas, donde la población es más de 95 por ciento latina, y donde hace dos años votaron copiosamente por Trump, en las últimas semanas los residentes se quejaron constantemente de los efectos de la campaña de detenciones y deportaciones, tanto como de la carestía durante el actual gobierno.

Muchos residentes mencionaron que el ICE y la patrulla fronteriza habían detenido con violencia a sus familiares, a sus conocidos, a sus trabajadores o personas que eventualmente trabajaban para ellos.

Como resultado los condados fronterizos con México de El Paso, Webb, Starr y Cameron –frente a los municipios de Ciudad Juárez, Laredo, Reynosa y Matamoros—tuvieron estas elecciones notables resultados en favor de los demócratas.