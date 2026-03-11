Los resultados del Melate 4185 de hoy miércoles 11 de marzo de 2026 serán anunciados por los Pronósticos para la Asistencia Pública. Como cada semana, miles de jugadores en México esperan conocer si su combinación de números fue la afortunada en este popular sorteo.

Este miércoles se lleva a cabo el sorteo número 4185 de Melate, Revancha y Revanchita, uno de los juegos de azar más conocidos del país. Para esta edición, la bolsa acumulada alcanzó los 343.3 millones de pesos, lo que despertó gran expectativa entre los participantes.

A partir de las 21:00 horas, las autoridades darán a conocer los números ganadores del Melate 4185, por lo que los jugadores pueden revisar sus boletos para saber si obtuvieron algún premio.

Resultados Melate 4185 hoy: números ganadores del 11 de marzo de 2026 Lotería Nacional

Números ganadores del Melate 4185 hoy

Estos son los resultados del sorteo 4185 del Melate, Revancha y Revanchita correspondientes al miércoles 11 de marzo de 2026.

Melate

Números ganadores: EN UNAS HORAS SE DARÁN A CONOCER LOS RESULTADOS

Revancha

Números ganadores: EN UNAS HORAS SE DARÁN A CONOCER LOS RESULTADOS

Revanchita

Números ganadores: EN UNAS HORAS SE DARÁN A CONOCER LOS RESULTADOS

Si tu boleto coincide con alguno de los premios del Melate 4185, recuerda que tienes un plazo de 60 días naturales para reclamar tu dinero presentando el boleto original.

También puedes consultar los resultados oficiales de este y otros sorteos en el sitio de Pronósticos para la Asistencia Pública.

¿Cómo se realiza el sorteo Melate?

El sorteo de Melate se realiza mediante un sistema electrónico que selecciona números al azar. Durante el proceso, se eligen siete esferas de una urna que contiene diferentes números.

De estas esferas:

Seis corresponden a los números naturales

La séptima es el número adicional

Para ganar un premio en Melate, los participantes deben acertar al menos dos números naturales, aunque los premios mayores se otorgan a quienes logran coincidir con más números de la combinación ganadora.

Este sistema busca garantizar transparencia y aleatoriedad en cada uno de los sorteos.

¿Dónde ver el sorteo del Melate?

Los sorteos de Melate, Revancha y Revanchita se transmiten en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Las transmisiones comienzan aproximadamente a las 21:00 horas y tienen una duración cercana a una hora. Los sorteos se realizan tres veces por semana: miércoles, viernes y domingo.

¿Cómo jugar Melate y participar en el sorteo?

Participar en el Melate es sencillo. Los jugadores pueden hacerlo de dos maneras: de forma presencial o en línea.

Si eliges el método tradicional, deberás acudir a cualquiera de las agencias autorizadas de la Lotería Nacional. En estos puntos de venta podrás llenar el volante oficial con las combinaciones de números que prefieras.

También es posible jugar a través de internet mediante plataformas autorizadas. Algunas de ellas son:

MiLotería

TuLotero

CMillonario

Misuerte.mx

Ganalottodo

Aganar.com

En estas plataformas se genera un boleto electrónico, el cual permite seleccionar las combinaciones desde un dispositivo móvil o computadora.

Las autoridades recomiendan participar únicamente en sitios oficiales o autorizados para evitar fraudes.

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por combinación.

Sin embargo, los jugadores también pueden participar en los sorteos adicionales:

Revancha: 10 pesos extra

10 pesos extra Revanchita: 5 pesos adicionales

¿Cómo cobrar un premio del Melate?

Si tu boleto resultó ganador en el sorteo Melate 4185, podrás reclamar tu premio de diferentes formas dependiendo del monto.

Los premios pueden cobrarse en:

Agencias autorizadas de la Lotería Nacional

Oficinas centrales de Pronósticos para la Asistencia Pública

Las oficinas centrales se encuentran en:

Av. Insurgentes Sur 1397

Col. Insurgentes Mixcoac

Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México

Para premios mayores, los ganadores también pueden acudir a sucursales de bancos autorizados, presentando el boleto original y una identificación oficial vigente.

Recuerda que el plazo máximo para cobrar un premio es de 60 días naturales después del sorteo.

Si participaste en el Melate 4185, revisa cuidadosamente tu boleto, ya que podrías ser uno de los afortunados ganadores de este popular sorteo en México.