Cotemar: 14 años de excelencia y compromiso social en México

Este reconocimiento no solo valida el cumplimiento de estándares internacionales, sino que celebra casi una década y media de haber integrado la ética y la sostenibilidad en el ADN de la compañía. Al respecto, una fuente de la organización destacó: "Llegar a 14 años con este distintivo no es una casualidad; es el resultado de una cultura que entiende que el éxito de una empresa se mide por el bienestar que genera en su gente y en su entorno. En Cotemar, la responsabilidad social no es una meta, es nuestra forma de operar".

La evaluación de este año destacó la solidez de Cotemar en sus pilares de gobernanza y su capacidad para responder a las expectativas de sus grupos de interés. Al mantener esta certificación de manera ininterrumpida, la empresa reafirma que su prioridad sigue siendo el respeto a los derechos de sus colaboradores y el fortalecimiento de las comunidades donde opera.

Con este logro, Grupo Cotemar ratifica su compromiso con el futuro del país, demostrando que la experiencia técnica y la responsabilidad social son los motores que impulsan el desarrollo sustentable de la industria en México. Este nuevo distintivo es una promesa renovada hacia sus clientes, inversionistas y, sobre todo, hacia las familias que forman parte del Grupo.