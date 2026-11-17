La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió este martes 17 de noviembre con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Shenzhen, China, encuentro en el que ambos mandatarios acordaron fortalecer y ampliar la relación comercial entre sus países.

Al término de la reunión bilateral, la jefa del Ejecutivo mexicano destacó mediante sus cuentas oficiales de redes sociales el ritmo positivo de la agenda compartida con Ottawa y el seguimiento a los compromisos suscritos previamente.

“Reunión bilateral con el primer ministro Mark Carney. Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliar".

En una declaración conjunta ofrecida junto al jefe de gobierno canadiense, Sheinbaum reiteró el peso estratégico del intercambio económico entre México y Canadá dentro de la región norteamericana, subrayando la estrecha colaboración de cara a los procesos de evaluación del tratado trilateral.a hacia el futuro”, escribió Sheinbaum.

“Extraordinaria relación y estamos trabajando en la revisión del Tratado Comercial”, expuso la mandataria mexicana frente a Mark Carney.

Se prevé que, tras cumplir con esta serie de encuentros bilaterales en Shenzhen, la presidenta Claudia Sheinbaum se conecte mediante videollamada a la conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional para informar directamente sobre los acuerdos alcanzados durante su jornada de trabajo en la cumbre de la APEC.